Trambús de CABA: mapa, precio y recorrido del nuevo transporte público

El Trambús comenzó a funcionar con pasajeros en la ciudad de Buenos Aires como una etapa de pruebas previa a la puesta en marcha de la línea T1. Se trata de nuevos colectivos eléctricos que buscan modernizar la movilidad urbana en el territorio porteño a lo largo de la avenida Juan B. Justo.

El servicio está a cargo de Juan B. Justo S.A.T.C.I. y contempla la incorporación progresiva de hasta diez unidades eléctricas.Se espera que para finales de este año, la línea T1 conecte Nueva Pompeya con el Aeroparque Jorge Newbery.

Cómo es el recorrido del Trambús: el detalle de sus paradas

En detalle, durante el período de pruebas, las unidades del Trambús realizan el mismo circuito que utilizaba el ramal C de la línea 34, que conecta el barrio de Liniers con el Aeroparque Jorge Newbery a lo largo de la avenida Juan B. Justo. En total cuenta con 32 paradas en el trayecto hacia Aeroparque y 33 en sentido contrario, hacia Liniers.

El Trambús realiza el mismo circuito que utilizaba el ramal C de la línea 34

El recorrido atraviesa distintos barrios porteños, entre los puntos más destacados de su recorrido se encuentran:

La estación Liniers del Tren Sarmiento

La estación Dorrego de la línea B de subte

Su por Villa Crespo con conexión en el Tren San Martín

La zona de Palermo, donde también se puede combinar con esa misma línea ferroviaria y con la línea D de subte

La estación 3 de Febrero del Mitre

Cuánto sale viajar en el Trambús de CABA

Durante la etapa de pruebas, el valor del pasaje del Trambús será igual al de la línea 34, ya que el colectivo eléctrico busca sustituir de manera gradual las unidades tradicionales del ramal C. En agosto de 2026, la tarifa mínima con tarjeta SUBE registrada es de $853. El transporte permite además pagar con la SUBE, abonar el boleto con diferentes medios digitales como las tarjetas de débito y crédito.