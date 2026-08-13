La prueba piloto fue implementada por la Secretaría de Transporte porteña y tiene como objetivo evaluar el funcionamiento de los vehículos eléctricos, su integración con el sistema de transporte y las condiciones de circulación.

El Trambús ya realiza pruebas con pasajeros en la Ciudad de Buenos Aires, como parte del proceso previo a la puesta en marcha de la línea T1. Las unidades eléctricas circulan actualmente por el corredor de la avenida Juan B. Justo, entre Liniers y Aeroparque, sobre la traza que utiliza el ramal C de la línea 34.

La prueba piloto fue implementada por la Secretaría de Transporte porteña y tiene como objetivo evaluar el funcionamiento de los vehículos eléctricos, su integración con el sistema de transporte y las condiciones de circulación. El servicio está a cargo de Juan B. Justo S.A.T.C.I. y contempla la incorporación progresiva de hasta diez unidades eléctricas.

La línea T1, que será la primera traza permanente del sistema, conectará Nueva Pompeya con el Aeroparque Jorge Newbery hacia fines de 2026.

¿Cuál es el recorrido del Trambús, paradas y cuánto cuesta viajar?

Durante la etapa de pruebas, el Trambús mantiene el recorrido del ramal C de la línea 34, entre la estación Liniers y el Aeroparque Jorge Newbery. En el sentido hacia Aeroparque cuenta con 32 paradas, mientras que hacia Liniers dispone de 33.

El recorrido atraviesa la avenida Juan B. Justo y continúa hacia Palermo y Aeroparque. Entre los principales puntos de combinación se encuentran la estación Liniers del Ferrocarril Sarmiento, la estación Dorrego de la línea B, Villa Crespo del Ferrocarril San Martín, Palermo (con conexión con el Ferrocarril San Martín y la línea D) y la estación 3 de Febrero del Ferrocarril Mitre. También permite combinar con los corredores del Metrobús de Juan B. Justo y avenida San Martín y con Ecobici.

El precio del viaje durante la prueba piloto es el mismo que corresponde a la línea 34, ya que el Trambús reemplaza progresivamente a las unidades convencionales del ramal C. Para agosto de 2026, el boleto mínimo con SUBE registrada asciende a $853,01.

Las unidades son 100% eléctricas, tienen piso bajo, rampas para personas con movilidad reducida y sistemas destinados a facilitar el acceso. Además, el sistema admite medios de pago digitales habilitados, incluidas tarjetas de crédito o débito.