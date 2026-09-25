Un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Madrid regresó a Ezeiza por una falla técnica

Un avión de Aerolíneas Argentinas debió interrumpir su vuelo a Madrid en la madrugada de este viernes después de que la tripulación detectara una falla técnica en uno de sus motores. Según confirmaron fuentes oficiales a El Destape, se decidió que vuelva a Ezeiza y que los pasajeros continúen viaje hacia España en otro avión.

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Fue el vuelo AR1132, que había partido desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 23.52. Después de permanecer casi 40 minutos en el aire, la tripulación decidió regresar al aeropuerto de origen para revisar el inconveniente que habían detectado. El avión aterrizó sin problemas y por sus propios medios.

Qué pasó durante el vuelo

Según informaron a El Destape desde Aerolíneas Argentinas, el regreso del avión se produjo después de que se advirtiera una falla técnica en un compressor stall. Se trata de una alteración del flujo de aire dentro del compresor del motor, que produce sonidos como detonaciones.

En esa línea, el avión aterrizó nuevamente en Ezeiza a las 00.30 y se dirigió por sus propios medios hasta su posición en el interior del aeropuerto. Desde la compañía aseguraron que el vuelo no fue declarado en emergencia, como circuló en algunas versiones. El procedimiento que se llevó a cabo es el correspondiente al retorno preventivo al aeropuerto de origen ante la detección de un desperfecto técnico.

Por el desconocimiento de lo que estaba pasando, la situación generó preocupación entre los vecinos de la zona sur de la provincia de Buenos Aires, quienes habrían escuchado fuertes estruendos mientras el avión se encontraba cerca de Ezeiza. Sonidos que cobran sentido al conocerse cuál fue la falla detectada.

Los pasajeros continuaron viaje hacia Madrid

Una vez que el avión regresó a Ezeiza, Aerolíneas Argentinas dispuso la utilización de otra unidad para completar el vuelo. De esta manera, los pasajeros pudieron continuar su viaje hacia Madrid aproximadamente tres horas después del aterrizaje del primer avión.

El nuevo vuelo partió aproximadamente a las 4:00 de la madrugada y retomó el recorrido hacia la capital española. Según Aerolíneas, el cambio de avión permitió mantener el itinerario de los pasajeros, aunque con la demora generada por el inconveniente técnico.

Cabe remarcar que el suceso no dejó ninguna persona herida y que el avión pudo aterrizar normalmente en Ezeiza y por sus propios medios. La compañía actuó de manera preventiva y seguirá analizando las causas de la falla en el primer avión.