Después de casi 100 años: el avistamiento histórico en Corrientes de un importante animal

Una noticia que emociona a los amantes de la naturaleza y la biodiversidad llegó desde Corrientes: un yaguareté fue avistado en la zona de Concepción del Yaguareté Corá, un hecho que no se registraba desde hace casi 100 años. El ejemplar fue observado por un grupo de maestros que regresaban de su jornada laboral y lograron capturar imágenes cerca del puente Batel.

Este avistamiento no solo representa un momento único para quienes lo presenciaron, sino que también marca un indicio alentador sobre la recuperación de ambientes naturales en la región. El territorio donde se encontró al felino fue parte históricamente del hábitat natural del yaguareté, lo que suma valor a este registro.

Según explicaron desde Info Concepción, la importancia del hallazgo radica en que, tras aproximadamente un siglo sin registros, el yaguareté vuelve a aparecer en este sector de Corrientes. Este felino emblemático de la fauna autóctona vuelve a ser protagonista en una zona que lleva su nombre, reforzando el vínculo profundo entre el animal y la identidad local.

Uno de los espacios vinculados al antiguo hábitat del yaguareté es Rincón de Luna, ubicado en el entorno de los Esteros del Iberá, un área que posee un gran valor ambiental. El lazo entre el territorio y la especie se remonta a siglos atrás, evidenciado en un plano de Rincón de Luna de 1778, donde ya se representaba la figura del yaguareté, señalando su presencia histórica en la región.

El avistaje fue en Concepción del Yaguareté Corá, zona con su nombre.

Este testimonio histórico ayuda a dimensionar la relación entre el felino y los paisajes naturales de Concepción, que mucho antes de los registros científicos actuales y los esfuerzos de conservación, formaba parte del entorno y la cultura local. Así, la reciente observación del yaguareté no solo es un hecho biológico, sino también un símbolo de la identidad y la historia de esta comunidad correntina.

Sorpresa en Misiones

Pocos días atrás, en el corazón del Parque Nacional Iguazú, en Misiones, una yaguareté y su cría se quedaron jugando frente al lente de una cámara que registró toda la escena, una conducta que los especialistas aseguran es muy rara de observar.

En las últimas décadas, la población de yaguaretés en la región mostró signos de recuperación, pasando de unos 40 ejemplares en 2003 a cerca de 90 entre 2010 y 2018, cifra que se mantuvo estable hasta 2024. Sin embargo, la especie sigue en peligro crítico de extinción debido principalmente a la pérdida de bosques y la caza furtiva.

En Misiones, entre 1985 y 2024, se perdieron 718.413 hectáreas de bosque nativo, una extensión equivalente a unas 34 veces la Ciudad de Buenos Aires. Esta deforestación pone en riesgo el hábitat natural de los yaguaretés.