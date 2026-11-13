Vivir gratis entre cerros de colores y a pocos km de la Quebrada de Humahuaca: buscan voluntarios en Purmamarca. Foto: Tangol

Purmamarca es una de las localidades que más turistas atrae en el norte argentino, gracias a su belleza natural y cultura norteña. Quienes busquen vivir una experiencia cerca de la Quebrada de Humahuaca, rodeados de cerros de colores, tienen la oportunidad perfecta: un hostel busca voluntarios que trabajen 30 horas semanales, a cambio de alojamiento y otros beneficios.

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A través de Worldpackers, los dueños del hostel ubicado en el corazón de Purmamarca comentan que buscan voluntarios que ayuden con tareas de cocina, limpieza y domésticas. En compensación ofrecen desayuno y alojamiento en habitación compartida con otros aplicantes. Los únicos requisitos son tener entre 21 y 35 años, saber español y tener un nivel básico de inglés.

Un hostel en Purmamarca busca voluntarios a cambio de alojamiento. Foto: Getty Images

Si bien aclaran que no están incluídos el vuelo, seguro de viaje ni que tampoco cubren los traslados locales, informan que quienes participen del voluntariado contarán con, además del alojamiento y desayuno, una cocina equipada para utilizar en cualquier momento y espacio de lavado de ropa.

En cuanto a la modalidad de trabajo, explican que los turnos son rotativos desde las 10:00 a 15:00 y de 19:00 a 00:00, y son comunicados a las personas voluntarias al inicio de la semana por parte del encargado, quien también comunica las tareas a realizar al comienzo de cada día. Por último, aclaran que la estadía mínima es de tres semanas, con posibilidad de extenderla si el staff del hostel está de acuerdo.

Cómo aplicar al voluntariado

Para aplicar al voluntariado del hostel en Purmamarca es necesario ingresar a Worldpackers. Una vez en el sitio web, el paso siguiente es dirigirse a la sección "Oportunidades de voluntariado" y allí poner el nombre de la localidad. La página te redirige al anuncio, donde se detallan los requisitos, beneficios y reglas de convivencia durante la estadía.

No es necesario escribir a una casilla de correo para aplicar, sino que se puede hacer directamente desde el anuncio del voluntariado. De esta forma, quienes quieran vivir una experiencia en Purmamarca, pueden hacerlo a través de este trabajo que demanda pocas horas y permite disfrutar de la belleza natural de Jujuy durante los tiempos libres.