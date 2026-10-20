Parque Nacional Talampaya busca voluntarios: cómo trabajar un mes en una de las maravillas naturales del país

El Parque Nacional Talampaya lanzó su Programa de Voluntariado 2026-2027. A través de la convocatoria, el parque nacional riojano busca personas interesadas en formar parte durante un mes. Quienes sean seleccionados colaborarán con el Área Protegida, en la que viven guanacos, zorros, pumas, el cóndor andino y muchas otras especies.

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El programa se llevará adelante desde octubre 2026 hasta agosto 2027 y las plazas a cubrir son cuatro. En cuanto a los requisitos, se solicita que los interesados sean mayores de 18 años, cuenten con apto médico, póliza y presenten, además, su título o analítico y currículum vitae, entre otras documentaciones. Quienes sean seleccionados, van a poder capacitarse en una diferentes temáticas y elegir carreras profesionales y/u oficios relacionados con la conservación, protección, valoración y aprovechamiento sostenible de los recursos.

El Parque Nacional Talampaya busca voluntarios. Foto: @parquenacionaltalampaya_

Dónde queda el Parque Nacional Talampaya y qué protege

El Parque Nacional Talampaya se encuentra ubicado en el centro-oeste de la provincia de La Rioja, Argentina, y abarca una superficie de más de 213.000 hectáreas sobre la ecorregión del monte de sierras y bolsones. Gigantescos paredones rocosos de color rojizo, quebradas y formaciones esculpidas por el agua y el viento a lo largo de millones de años forman el paisaje.

En cuanto a su tarea de protección y conservación del ecosistema, el parque resguarda un incalculable patrimonio paleontológico con yacimientos fosilíferos de alcance mundial que registran la evolución de la vida en la Tierra durante el período Triásico. Asimismo, en la zona se preservan petroglifos, morteros e importantes vestigios dejados por los pueblos originarios que habitaban la región.

Se trata del hábitat natural para una gran variedad de especies nativas de fauna silvestre altamente adaptadas a las amplitudes térmicas y a la escasez de agua. Entre las aves, se encuentran el cóndor andino, que aprovecha las corrientes térmicas para sobrevolar las paredes rocosas, el suri cordillerano y el aguilucho.

En cuanto a los mamíferos, el territorio es el hogar de guanacos y maras o liebres patagónicas, además de carnívoros clave para el equilibrio ecológico como el puma y los zorros gris y colorado. Por último, habitan reptiles característicos de la zona, como diferentes especies de lagartijas, serpientes y la tortuga terrestre, junto con pequeños mamíferos menos avistados como el pichiciego o quirquincho.