Podés ayudar a científicos a estudiar pingüinos desde tu casa: cómo participar

Penguin Watch es un proyecto internacional que permite a cualquier persona ayudar a investigadores a estudiar pingüinos desde su casa. La iniciativa, dirigida por científicos de la Universidad de Oxford y alojada en la plataforma Zooniverse, reúne a voluntarios de todo el mundo para analizar fotografías tomadas en colonias de la Antártida y distintas islas del Océano Austral.

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El proyecto busca registrar cuántos pingüinos hay, cómo se comportan y cómo se desarrollan sus colonias, con especial atención al éxito reproductivo. La información obtenida también permite investigar cómo afectan a estos animales fenómenos como el cambio climático, la pesca comercial de krill y la actividad humana.

Penguin Watch es un voluntariado que se puede hacer desde cualquier parte del mundo. Foto: Magnific

Para obtener los datos, Penguin Watch utiliza más de un centenar de cámaras automáticas instaladas en lugares de anidación aislados y de difícil acceso. Los equipos toman fotografías durante todo el año y registran distintos momentos del ciclo reproductivo, desde la llegada de los adultos y la formación de los nidos hasta la incubación de los huevos y el crecimiento de los pichones.

Sin embargo, cada año se acumulan cientos de miles de fotografías, un volumen que el equipo científico no podría clasificar por sí solo. Por eso, el proyecto recurre a la participación de personas de todo el mundo.

Cómo participar de Penguin Watch

No hace falta tener conocimientos de biología ni experiencia científica para colaborar. Solo se necesita un celular, tablet o computadora con conexión a internet. Al ingresar a Penguin Watch dentro de Zooniverse, se puede crear una cuenta para registrar las contribuciones o comenzar directamente como invitado.

Antes de clasificar imágenes, la plataforma ofrece un tutorial que explica cómo reconocer las distintas etapas de desarrollo de los pingüinos y las especies que pueden aparecer en las colonias.

Después, el sistema muestra una fotografía y una serie de herramientas para marcar los animales que aparecen. El participante debe señalar con distintos puntos de colores a los pingüinos adultos, los pichones, los huevos y otras especies, incluidos posibles depredadores como skúas o petreles.

Cada fotografía es analizada por varias personas de manera independiente. Cuando distintos usuarios coinciden en sus identificaciones, el consenso permite validar el resultado. Además, las clasificaciones realizadas por los voluntarios son utilizadas para entrenar modelos de inteligencia artificial y sistemas de visión por computadora, que pueden acelerar el análisis de futuras fotografías.