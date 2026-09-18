Más de 40 pingüinos de Magallanes fueron reinsertados en Río Negro tras estar en cautiverio

Más de 40 pingüinos de Magallanes fueron trasladados a Río Negro, tras estar en cautiverio en el ex Aquarium de Mar del Plata. Luego de la quiebra y el cierre definitivo del ex Aquarium de Mar del Plata, en marzo de 2025, la justicia dictaminó la reubicación de los animales.

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Sin embargo, los especialistas y biólogos determinaron que su liberación en hábitat abierto no era segura ni viable, por lo que fueron trasladados al Bioparque Bubalcó, que adaptó un recinto especial de estancia permanente diseñado para la especie, donde contarán con asistencia veterinaria y alimentación constante durante el resto de sus vidas.

Fueron trasladados a Río Negro más de 40 pingüinos de Magallanes.

Dado que los pingüinos nacieron o pasaron toda su vida bajo cuidado humano, carecen de las habilidades para cazar, alimentarse e integrarse a colonias silvestres. En este sentido, en la vida silvestre no podrían defenderse de depredadores ni adaptarse al entorno.

Dónde queda y cómo es el Bioparque Bubalcó

El Bioparque Bubalcó es un centro de conservación y refugio de fauna silvestre situado sobre una isla del río Negro, en la localidad de Allen, Río Negro. El mismo es gestionado por la Fundación Bubalcó Patagonia y se extiende a lo largo de 34 hectáreas en el entorno natural del Alto Valle.

Además de los 40 pingüinos de Magallanes, el predio alberga a más de 600 ejemplares de unas 120 especies autóctonas y exóticas. De hecho, recientemente fueron adaptados y construidos nuevos recintos para animales acuáticos, dentro de los cuales se diseñó uno especialmente para la colonia trasladada desde Mar del Plata. Estos recintos fueron diseñados para simular los biomas de origen de sus habitantes, incluyendo el Recinto de Fauna Patagónica, el Complejo de Felinos, el sector de Psitácidos (loros y guacamayos) y la Sabana Africana.

El parque no se trata de un zoológico, sino que es un centro de rescate, conservación y santuario. Recibe animales que provienen de decomisos del tráfico ilegal, rescates por heridas o el cierre de otros acuarios y zoológicos, como el caso del ex Aquarium de Mar del Plata. Es decir, los animales que han perdido la capacidad de vivir en estado silvestre encuentran allí alojamiento y atención veterinaria permanente.

Asimismo, además de contar con programas educativos, el bioparque colabora con las áreas de Fauna de las provincias de Río Negro y Neuquén para brindar asistencia veterinaria, rehabilitación y, cuando el estado del ejemplar lo permite, reintroducción en su hábitat natural.