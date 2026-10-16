Pasar el verano en Córdoba en una de las reservas de pumas más grande del país. Foto: Pumawaka

Una reserva ecológica de la provincia de Córdoba busca voluntarios para este verano. Pumawaka, que significa "el que cuida con el sigilo del puma", es un centro que se dedica a la conservación ambiental de especies autóctonas en detrimento o en riesgo de extinción en la región centro de Argentina.

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La reserva de Villa Rumipal busca voluntarios para realizar las visitas guiadas, atender la boletería y al público, además de ayudar con el mantenimiento general, por ejemplo, alimentando a los animales. A cambio, se ofrece alojamiento en un hostel compartido con otros voluntarios y comida.

Buscan voluntarios para el verano en Pumawaka. Foto: Instagram Pumawaka

En lo que respecta a los requisitos, es necesario ser mayor de 18 años y contar con buena salud. Los cupos son limitados y los voluntarios son seleccionados entrevista mediante. De ser seleccionado, el equipo de Pumawaka se comunica con la persona interesada en formar parte de la reserva durante el próximo verano. Para aplicar y resolver dudas se puede escribir a voluntarios@pumakawa.org⁣ o ingresar al sitio web de la ONG.

Qué animales hay en la reserva Pumawaka

La Reserva Natural Pumakawa alberga a más de 25 especies de fauna silvestre autóctona y recuperada. El animal emblema del centro es el puma (Puma concolor), contando con varios ejemplares rescatados del mascotismo ilegal, cotos de caza o tráfico de fauna. Junto a ellos, entre los mamíferos de la reserva se encuentran felinos como el gato montés, además de zorros grises, pecaríes de collar, monos carayá, guanacos, llamas, coipos, liebres maras y vizcachas.

En cuanto a las aves y reptiles, el santuario da refugio a diversas aves rapaces que han sufrido lesiones o pérdidas de capacidad de vuelo, como águilas moras, caranchos, lechuzones orejudos y lechuzas vizcacheras. También habitan en el predio aves autóctonas como el loro hablador y reptiles como la tortuga terrestre.

Dado que se trata de un centro de rehabilitación y conservación, la mayoría de estos animales tienen historias particulares de rescate y no pueden ser devueltos a la vida silvestre. Por eso, Pumawaka necesita de la colaboración de los voluntarios. Quienes queden seleccionados, van a poder vivir una experiencia llena de aprendizajes sobre la vida silvestre y mantener estrecho contacto con animales autóctonos.