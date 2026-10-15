Buscan voluntarios para trabajar en una finca en Mendoza por 20 horas semanales

Una propuesta de voluntariado en San Rafael, Mendoza, permite alojarse gratis en una finca y disfrutar de los paisajes del sur provincial a cambio de colaborar con distintas tareas durante la semana.

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La convocatoria fue publicada en Worldpackers y establece una carga de 20 horas semanales, distribuidas de lunes a viernes. A cambio, los participantes tendrán dos días libres para recorrer la zona y conocer algunos de sus principales atractivos turísticos.

El voluntariado está pensado para personas interesadas en el contacto con la naturaleza y en colaborar con las actividades cotidianas de una propiedad rural.

Qué tareas deben realizar los voluntarios

Según la publicación del anfitrión, las tareas están relacionadas principalmente con el mantenimiento de la casa y los espacios exteriores de la finca. Entre las actividades previstas se encuentran:

Jardinería: plantar, cultivar y mantener los espacios verdes.

Pintura y decoración: colaborar con el mantenimiento y embellecimiento de la propiedad.

Construcción y reparaciones: realizar pequeños trabajos de mantenimiento.

Actividades rurales: ayudar con tareas de siembra, cosecha y otras labores del campo.

Como parte del intercambio, los voluntarios reciben alojamiento gratuito en una habitación individual, conexión a internet, acceso a una cocina equipada y bicicletas para desplazarse por los alrededores de la finca y el pueblo.

El establecimiento se encuentra cerca de un río y ofrece vistas a los paisajes naturales de San Rafael.

Cuáles son los requisitos para postularse

La convocatoria está dirigida a personas de entre 21 y 70 años y permite postularse tanto de manera individual como en dúos o parejas. También se solicita contar con un nivel principiante de español o inglés. La estadía mínima es de 5 días y la máxima de 14 días.

A su vez, la publicación indica disponibilidad entre octubre de 2026 y febrero de 2027, aunque las fechas deben confirmarse previamente con el anfitrión.

Para participar, es necesario crear un perfil en Worldpackers, ingresar a la publicación correspondiente y enviar una solicitud. La aceptación final queda a criterio del anfitrión. Los pasajes, el seguro de viaje, el transporte interno y la documentación necesaria no están incluidos y deben ser afrontados por cada participante.

Qué hacer en San Rafael durante los días libres

Los dos días libres por semana permiten aprovechar la estadía para conocer algunos de los lugares más visitados de San Rafael como el Cañón del Atuel, Valle Grande y el Embalse Los Reyunos.

San Rafael y su río Atuel también ofrecen alternativas como rafting, paseos en catamarán, cabalgatas y recorridos por bodegas. Así, la propuesta combina 20 horas de colaboración semanal con alojamiento gratuito y tiempo libre para recorrer uno de los destinos turísticos más reconocidos de Mendoza.