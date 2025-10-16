Casa propia: se venden por solo $18,9 millones y se entregan a todos los puntos del país.

Existe un tipo de casa que se vende por $18,9 millones de pesos y que se puede instalar en cualquier parte del país. Estas viviendas, conocidas como casas modulares, son una buena alternativa para todas aquellas personas que quieran acceder a una vivienda propia pero que no tengan el dinero suficiente para una casa tradicional.

En tiempos de crisis económicas, estas opciones se vuelven cada vez más populares en todo el mundo. Este tipo de viviendas tienen 15 m2 y se pueden trasladar a cualquier parte de Argentina. Por esta razón, la empresa que las realiza y las comercializa hace envíos a todas partes del mundo.

Las casas modulares se construyen a partir de contenedores marítimos que se reacondicionan, bajo el lema de "construcción inteligente y adaptable". Además, otra ventaja son sus tiempos de entrega: demora solamente entre 60 y 90 días.

Casas modulares: cómo son por dentro

Las casas modulares se hacen sobre las bases de contenedores marítimos, totalmente reacondicionados por arquitectos que se aseguran de convertirlos en un hogar habitable, con materiales de alta calidad, aprovechando las posibilidades que la tecnología ofrece hoy en día.

Además de que se montan muy rápidamente, otro aspecto positivo es que se pueden transportar a cualquier parte del mundo una vez terminadas. Por dentro, tienen una cocina totalmente equipada, baño completo, habitaciones y salas de estar. Según el modelo que fabrique cada empresa, también se les pueden añadir áreas descubiertas o semicubiertas.

La empresa que las vende y cómo comprar

La empresa MonteCons Desarrollistas, ubicada en la provincia de Córdoba, es una de las tantas que vende este tipo de casas. Para comprar una, se deben seguir tres pasos muy sencillos: