Una vez más, la operadora mediática Viviana Canosa vuelve a desinformar con su discurso en el que prevalece la violencia hacia las mujeres. Con una nota de opinión publicada en Infobae, la conductora de Canal 9 despotricó contra la gestión menstrual y la iniciativa que impulsan funcionarias y legisladoras para alcanzar la Justicia Menstrual, ya que, menstruar implica desigualdad que afecta no sólo la economía sino la salud, la educación y el trabajo de las mujeres y personas menstruantes.

Bajo el título, "Se viene el Ministerio de la Menstruación, obvio con nuestros impuestos", la mediática despotrica contra este foro que se reunió esta semana y desconoce en sus líneas que menstruar es un tema"tabu" para una sociedad patriarcal que durante años se dedicó a ocultar esto. Desconoce que en los sectores más vulnerables las niñas, adolescentes que menstrúan faltan al colegio porque no tienen plata para comprar toallitas o tampones, de algo que se burla Canosa en su nota.

"Miré la foto y las vi a todas vestidas con su prenda roja ¿Qué es lo que están pidiendo estas mujeres?, me pregunté. ¿Un Ministerio porque menstruamos? A ver, hay 20 minas que me están diciendo “pagame el tampón cuando me indispongo”. Si estas 20 minas en vez de estar pidiendo por el Ministerio de la Menstruación estuvieran pidiendo por la educación, me pongo el vestido rojo y las voy a acompañar, pero pedimos cosas que no conducen a nada. Imposible no enojarme", dispara en el artítculo.

También, de forma maliciosa, la ex Intrusos equipara la menstruación con el cáncer infantil y se enoja: "'Aborto gratis. Cirugía de cambio de sexo gratis. Para los niños con cáncer seguimos juntando tapitas'. Esto es aborto versus quimioterapia para niños y adolescentes. No pude soportarlo".

"El Ministerio Menstrual en un país donde nadie habla de la educación, donde el hambre golpea a los hogares argentinos y donde el mapa de la pobreza alcanzó en el primer semestre de este año un 40,9 por ciento! No quiero que mi plata vaya para un Ministerio de Justicia Menstrual, quiero que mis impuestos -y creo que muchos argentinos opinarán parecido- vayan a la educación, a la salud, a la vivienda digna", replica.

Lo cierto es que el debate en torno a gestión menstrual apunta a echar luz sobre una problemática que afecta a las mujeres y personas menstruantes, que no pueden acceder a los elementos higiénicos necesarios, que son expuestas por menstruar y lo que implica pasar por eso. La iniciativa de las funcionarias y legisladores apunta a abordar de forma integral una situación que hace a la salud de las mujeres y personas trans y poner en debate la menstruación que durante año fue tratada con eufemismo.