Brutal homicidio en Santa Fe: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una zona rural

Pese a que el gobernador Maximiliano Pullaro presume las medidas de seguridad que estableció para hacerle frente a la violencia que azota el territorio santafesino, los homicidios sangrientos no cesan. En ese contexto crítico, el norte de la ciudad de Santa Fe se encuentra conmocionado con el reciente hallazgo en un basural del cuerpo calcinado de una persona de entre 20 y 25 años.

El macabro descubrimiento se produjo cuando un hombre pasaba caminando por una zona rural entre Monte Vera y Recreo, y se topó con la horrenda escena. Inmediatamente dio aviso al 911 y ante la rápida respuesta, se acercaron hasta el lugar efectivos del Comando Radioeléctrico y de la Agrupación Cuerpos, quienes encontraron el cadáver en una cava.

Según confirmó el medio Rosario 3, los agentes policiales detallaron que el cuerpo había sido quemado en su integridad, aparte de tener las manos atadas, la cabeza cubierta con una tela y la boca tapada con trapos y papeles. Debido al mal estado en que fue hallado el cuerpo, no resultó posible identificar a la víctima.

Por su parte, de acuerdo a lo informado por El Litoral, la autopsia realizada en los forenses determinó que la víctima sufrió un fuerte golpe en la cabeza, el cual resultó letal. Los peritajes iniciales descartarían la posibilidad de que la víctima hubiera sido quemada en el lugar. El terreno no mostraba indicios de fuego reciente ni rastros de combustión en la vegetación circundante.

Entre las primeras hipótesis, los investigadores presumirían que el crimen se habría concretado en otro sitio y posteriormente el cuerpo fue trasladado y depositado en el pozo rural. Este dato, sumado a la ausencia de elementos personales o documentación junto al cadáver, reforzaría la complejidad del caso que ahora sigue bajo estricto secreto de sumario.

Cadáver calcinado en Santa Fe: cómo sigue la investigación

Si bien hasta el momento no se logró establecer la identidad del fallecido, los pesquisas cuentan con un dato clave: en sede policial existe un pedido de paradero de un joven oriundo de la región, cuya familia denunció su desaparición hace unos 10 días.

El caso quedó caratulado como "Investigación s/muerte (cuerpo calcinado)" y se encuentra bajo la dirección del fiscal de Homicidios, Diego Iglesias, que por el momento intenta determinar de quién se trataba y por qué fue arrojado en ese lugar, para lo cual pidió la asistencia de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe en el lugar del hecho.

Como es de práctica en la escena del suceso trabajaron especialistas de la División Científica Forense, quienes secuestraron algunos plásticos quemados, restos de algodón y una botella derretida, entre otros indicios. La Fiscalía dispuso extremar cuidados en el manejo de los indicios y ordenó nuevas pericias en busca de ADN. Además, se relevarán cámaras de seguridad en los accesos a Monte Vera y sobre la Ruta 11 para tratar de reconstruir movimientos previos al tenebroso suceso.