Un nuevo hecho de violencia de género ocurrió en barrio San Martín, en la ciudad de Córdoba. Este martes, un hombre fue detenido luego de violar una orden de restricción y amenazar a su expareja dentro de su domicilio.

Según informó la Policía provincial, el operativo se inició tras la activación de un botón antipánico, herramienta dispuesta por la Justicia para la protección de la víctima. El personal del centro de monitoreo alertó a los efectivos y envió un móvil a la vivienda ubicada en calle Martín García al 300, donde se desarrollaba la situación.

De acuerdo al parte oficial, la mujer presionó el dispositivo luego de advertir el ingreso del agresor, que además la amenazó dentro del inmueble. En medio del ataque, logró escapar de la casa y dejó al hombre encerrado, lo que permitió que los uniformados lo redujeran rápidamente al llegar al lugar.

El medio El Doce detalló que el aprehendido fue trasladado a una sede policial y quedó a disposición de la Justicia. Las autoridades confirmaron que ya tenía antecedentes por violencia familiar y una orden de restricción vigente.

Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463.

Condenaron a un policía que abusó de cinco mujeres detenidas en Córdoba

La Justicia de Córdoba condenó a un policía que abuso de cinco mujeres detenidas en la provincia. El sujeto recibió seis denuncias por hechos que ocurrieron entre 2023 y 2024 en la sede de las fuerzas de seguridad de Río Cuarto.

Se trata del subinspector Daniel Heredia Nas, quien fue encontrado culpable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, reiterado y calificado por su condición de funcionario público. La Cámara Segunda del Crimen de Río Cuarto recibió el juicio que se desarrolló producto de seis denuncias. El juez ordenó 12 años de prisión efectiva y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.

Heredia aprovechó cuando se encontraba solo en la dependencia policial para abusar de las mujeres, según la investigación de la Fiscalía. Prometía cigarrillos o llamadas telefónicas a cambio de favores sexuales, de acuerdo a los testimonios de las víctimas.

Las primeras denuncias se conocieron en mayo de 2024 y el sujeto fue aprehendido inmediatamente. El expediente del juicio menciona un caso en 2015, cuando su pareja recibió golpes en su casa.

La segunda víctima denunció dos episodios en abril y mayo de 2023: ella estaba embarazada de cuatro meses y fue abusada dentro de la celda. Mientras que la tercera denuncia habla de abril del 2023 y una aprehendida fue abusada en la oficina del establecimiento. En ese momento, se la abusó “a cambio de permitirle que se comunicara con sus familiares”, según los documentos a los que accedió el medio Puntal.

Las últimas dos presentaciones corresponden al 10 de febrero y 25 de abril de 2024. Esto, junto a videos de las cámaras de seguridad, pericias médicas y registros internos, confirmaron la culpabilidad del policía, quien reconoció los hechos en el proceso de juicio.