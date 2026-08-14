La villa turística de menos de 1000 habitantes construida sobre un cerro y rodeada selva

El lugar reúne propuestas vinculadas con el agua, el turismo de naturaleza y actividades al aire libre.

A unos 25 minutos de San Miguel de Tucumán, El Cadillal se presenta como una alternativa para una escapada de pocas horas o una jornada completa. Ubicado sobre las rutas Nacional 9 y Provincial 347, el destino tiene como principal atractivo al dique Celestino Gelsi, rodeado por las sierras tucumanas.

El lugar reúne propuestas vinculadas con el agua, el turismo de naturaleza y actividades al aire libre. Entre las opciones disponibles se encuentran paseos en barco, kayak, senderismo, mountain bike, rappel y canyoning. También cuenta con una aerosilla que permite recorrer 600 metros hasta la cima del cerro Médici.

El Complejo Turístico Puerto Argentino concentra buena parte de los servicios para visitantes, con propuestas gastronómicas, locales de artesanías, miradores, terrazas, espacios para picnic y juegos para niños. En el mismo predio funciona el Museo Arqueológico El Cadillal y se encuentra el Anfiteatro Los Tucu Tucu.

¿Qué hacer en El Cadillal, el pueblo tucumano construido sobre un cerro y rodeada selva?

Una de las principales opciones es recorrer el dique Celestino Gelsi en el barco Camakén. El paseo dura aproximadamente 45 minutos e incluye información sobre la historia del destino y el espejo de agua. También se puede realizar kayak en el dique, una alternativa para quienes buscan una actividad náutica.

Para observar el paisaje desde las alturas, se puede utilizar la aerosilla del cerro Médici. El recorrido tiene 600 metros y permite obtener una vista panorámica del dique y las sierras que lo rodean.

El Cadillal también ofrece actividades sobre tierra. El senderismo permite recorrer distintos sectores del destino, mientras que quienes buscan propuestas de mayor exigencia pueden realizar canyoning, mountain bike y rappel con profesionales capacitados.

Otra alternativa es visitar la Reserva Aguas Chiquitas, ubicada en las cercanías del dique. El acceso se realiza mediante un sendero de dificultad media que demanda aproximadamente una hora y media de recorrido y conduce hasta un sector con tres cascadas.

El Museo Arqueológico El Cadillal permite incorporar una propuesta cultural a la visita. Su colección reúne piezas vinculadas con las culturas prehispánicas Candelaria, Ciénaga, Tafí, Santa María, Aguada y Condorhuasi. También presenta la historia de El Cadillal desde sus orígenes hasta la construcción del dique mediante recursos interactivos y audiovisuales.

El museo funciona de lunes a viernes de 10 a 18, mientras que los sábados, domingos y feriados abre de 11 a 19. La entrada tiene un valor de $ 1000 para mayores y de $ 500 para menores de 5 a 16 años y jubilados, de acuerdo con la información publicada por Tucumán Turismo.

El Complejo Puerto Argentino es además un punto para descansar, comer y recorrer los miradores frente al lago. Durante los fines de semana y las temporadas también se realizan espectáculos musicales en el Anfiteatro Los Tucu Tucu.