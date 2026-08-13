Escapada de fin de semana largo: el pueblo fantasma de sólo 10 familias que esconde una cascada

En el sur de la provincia de Salta, sobre la Ruta Nacional 68, existe un pequeño paraje que quedó marcado por el paso del ferrocarril y que hoy recibe visitantes atraídos por sus paisajes y por una cascada a la que se llega después de una caminata. Se trata de Alemania, una localidad del departamento de Guachipas ubicada a unos 100 kilómetros de la capital.

El lugar tuvo su origen a comienzos del siglo XX, cuando trabajadores ferroviarios avanzaron con la construcción del ramal C13. El proyecto buscaba extender las vías hacia los Valles Calchaquíes, pero las obras quedaron inconclusas y la actividad ferroviaria terminó desapareciendo.

Con el cierre definitivo en 1971, gran parte de la población abandonó Alemania. Actualmente, distintas fuentes coinciden en que allí permanecen alrededor de diez familias, aunque el número de habitantes fue variando con el paso de los años.

¿Qué hacer en Alemania?

Uno de los principales puntos para conocer es la antigua estación ferroviaria, que recuerda la época en la que el pueblo funcionaba alrededor del tren. El edificio fue recuperado y actualmente funciona allí un espacio gastronómico, mientras que en los alrededores también pueden encontrarse puestos de artesanos que ofrecen piezas realizadas con materiales de la región.

Otro atractivo es la Cascada de Alemanía, ubicada en un entorno rural y a varias horas de caminata desde el pueblo. El recorrido comienza en la zona de la finca Palacios, donde es necesario solicitar permiso para ingresar a la propiedad privada. Desde allí, el trayecto continúa por el curso del río hasta alcanzar la caída de agua.

El camino requiere atravesar distintos sectores del río y superar tramos con piedras y desniveles, por lo que se trata de una caminata que demanda cierta preparación física.

Para llegar a Alemania desde la ciudad de Salta, se puede tomar la Ruta Nacional 68 en dirección sur, atravesando parte del Valle de Lerma. El paraje se encuentra en el kilómetro 81 y también funciona como uno de los accesos a sectores de la Quebrada de las Conchas.