Preocupación y alegría por "Capitán": un perro de tres meses cayó a un desague pero lograron rescatarlo

Este miércoles la localidad de Villa Gobernador Gálvez, ubicada en Rosario, fue protagonista de un épico rescate. Es que un cachorro de tan solo tres meses llamado "Capitán" quedó atascado en un desagüe sin poder salir. El dueño del animal fue el primero en advertir la situación y, si bien, intentó sacarlo del conducto pluvial, no hubo caso.

Ante el riesgo que implicaba la situación y, con la ayuda de otros vecinos, el hombre llamó a los Bomberos Voluntarios para que acudieran rápidamente a la zona.

Una vez allí, los Bomberos montaron un operativo para sacar al perro del desagüe. Primero detectaron el sitio exacto en el que se encontraba el animal y luego intentaron realizar una pequeña puerta para que pudiera salir. A los pocos segundos, lograron tener contacto con Capitán y cuidadosamente lo fueron llevando hacia el exterior.

El video del rescate

Toda la secuencia fue filmada por los vecinos que estaban en el lugar. En las imágenes, se puede ver al perro cubierto de una sustancia negra y espesa producto de la suciedad dispuesta dentro del conducto pluvial.

Durante el operativo, los vecinos jugaron un rol clave: acercaron elementos, asistieron a los bomberos y alentaron al cachorro con aplausos y gritos de ánimo. “Vamos, Capitán”, se oye decir cuando finalmente lograron sacarlo, generando un clima de alivio generalizado.

Una vez a salvo, el ambiente se relajó. “El capitán ya estaba a salvo”, celebró uno de los bomberos, mientras otros bromeaban sobre la inevitable etapa de limpieza, tanto del cachorro como de los propios rescatistas.

El animal recibió una primera atención para retirarle la sustancia adherida y se encuentra fuera de peligro. Según confirmó su dueño, Capitán solo necesita unos días de recuperación.

El operativo de rescate volvió a poner en valor el trabajo de los Bomberos Voluntarios y la solidaridad vecinal, que permitió evitar un desenlace trágico y devolver la calma al barrio.