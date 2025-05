Esquizofrenia y brote psicótico: cuáles son las afecciones que se cree que atravesaba Laura Leguizamón, la autora de la masacre de Villa Crespo

Laura Leguizamón asesinó a puñaladas a su esposo y sus dos hijos en el barrio porteño de Villa Crespo.

El reciente y estremecedor caso de Laura Leguizamón, que asesinó a puñaladas a su esposo y sus dos hijos, y luego se quitó la vida en el barrio porteño de Villa Crespo, conmocionó al país y puso sobre la mesa dos diagnósticos psiquiátricos que, si no son tratados de manera adecuada o ignorados, pueden tener consecuencias fatales: la esquizofrenia y el brote psicótico.

Los investigadores determinaron, a través de los testimonios de allegados, que Leguizamón estaba bajo tratamiento psiquiátrico desde hacía al menos dos meses. Su comportamiento ya había llamado la atención de su entorno cercano, incluida su empleada doméstica, que advirtió que "estaba distinta". Hoy se investiga si su psiquiatra podría tener responsabilidad legal, en caso de comprobarse que la paciente no era adecuadamente tratada.

¿Qué es la esquizofrenia?

La esquizofrenia es un trastorno mental severo que afecta el modo en que una persona piensa, siente y se comporta. Sus principales síntomas incluyen alucinaciones (ver o escuchar cosas que no existen), delirios (creencias firmes, pero falsas), pensamientos desorganizados, comportamientos extraños o sin propósito, y una marcada pérdida de funcionalidad emocional y social.

Esta enfermedad no tiene cura, pero sí tratamiento. La combinación de medicamentos antipsicóticos, terapia psicológica y acompañamiento familiar permite que las personas diagnosticadas puedan llevar una vida estable. Sin embargo, la falta de diagnóstico, la discontinuidad en la medicación o un tratamiento inadecuado pueden derivar en episodios graves, como los brotes psicóticos.

Masacre de Villa Crespo.

El brote psicótico: síntomas y tratamiento

Un brote psicótico es un episodio agudo en el que la persona pierde el contacto con la realidad. Puede experimentar alucinaciones, delirios y comportamientos profundamente alterados. Si bien puede ser transitorio, también puede ser la manifestación de un trastorno mental subyacente, como la esquizofrenia.

Durante un brote psicótico, la persona no distingue lo que es real de lo que no lo es, lo que la lleva a reaccionar de manera impulsiva, confusa o incluso violenta. Si no se trata a tiempo, el episodio puede escalar hasta poner en riesgo su vida y la de otras personas, como pudo haber ocurrido en el caso de Leguizamón.

Síntomas y señales de alerta

En los días previos a un brote psicótico o a un agravamiento de la esquizofrenia, pueden aparecer ciertas señales de alerta:

Cambios bruscos de comportamiento.

Aislamiento social.

Discurso incoherente o pensamientos confusos.

Alucinaciones o creencias irracionales.

Alteraciones del sueño y del estado de ánimo.

Si bien no todas las personas con esquizofrenia desarrollan conductas violentas, cuando no hay seguimiento médico ni acompañamiento terapéutico, el riesgo de deterioro mental es alto.

Qué responsabilidad tiene el psiquiatra de Leguizamón

Este crimen abre también un debate sobre la responsabilidad del profesional de salud mental. En Argentina, un psiquiatra podría ser acusado de negligencia si se demuestra que no brindó el tratamiento adecuado o no actuó ante señales de riesgo inminente. La ley contempla que los profesionales tienen el deber de intervenir, incluso contra la voluntad del paciente, si existe riesgo cierto de daño a sí mismo o a terceros.

El fiscal César Troncoso evalúa si el psiquiatra que atendía a Leguizamón actuó conforme a los protocolos, y si cumplió con su deber de reportar la necesidad de internación o una posible descompensación grave.