Viktor Frankl, neurólogo: “La vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino por falta de significado y propósito”

Frente a escenarios de dolor extremo, pérdida o incertidumbre, la capacidad de resistencia del ser humano no depende de las variables externas, sino de la fortaleza interior para afrontarlas. Viktor Frankl, una de las figuras más determinantes de la psiquiatría y la filosofía del siglo XX, plasmó este principio en una reflexión central para comprender la resiliencia: "La vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino por falta de significado y propósito".

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Nacido en Viena en 1905, el especialista de origen judío entabló vínculos en su juventud con Sigmund Freud y Alfred Adler. En la antesala de la Segunda Guerra Mundial, rechazó una visa para emigrar a Estados Unidos con el fin de no abandonar a sus padres. Posteriormente, el régimen nazi asesinó a sus progenitores, a su hermano y a su primera esposa, experiencias devastadoras que moldearon el desarrollo de la logoterapia, un enfoque psicoterapéutico centrado en la búsqueda de sentido como motor fundamental de la existencia.

A partir de sus observaciones clínicas y sus vivencias en los campos de exterminio, Frankl demostró que tener una meta clara constituye el principal factor de protección psicológica frente a la crisis. Para el neurólogo austríaco: "No hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona como la conciencia de tener una tarea en la vida". Esta misión individual funciona como el recurso más sólido para fortalecer al individuo ante la adversidad.

El legado de "El hombre en busca de sentido"

Las bases de su pensamiento quedaron sistematizadas en su célebre libro El hombre en busca de sentido, publicado por primera vez en 1946. La obra, leída por sucesivas generaciones en todo el mundo, constituye una exploración profunda sobre la resistencia humana y la búsqueda de un propósito consciente. El texto se estructura en dos bloques analíticos:

El testimonio en el cautiverio: La primera sección relata las desgarradoras vivencias de Frankl en los campos de concentración, examinando el impacto psicológico del sufrimiento extremo. El autor sostiene que, incluso ante el dolor inevitable, las personas conservan la libertad de encontrar un designio mediante sus actitudes. Subraya que sostener la esperanza y los lazos afectivos resultó determinante para la supervivencia.

Viktor Frankl fue contemporáneo a Alfred Adler y a Sigmund Freud.

Los fundamentos de la logoterapia: En la segunda parte, el pensador expone su modelo terapéutico y establece tres vías principales para hallar un sentido vital: el trabajo creativo, las relaciones significativas y la adopción de una actitud digna ante la adversidad.

Frankl plantea que el dolor no desaparece, pero adquiere un significado diferente cuando existe un motivo que justifica el esfuerzo. Como señala la divulgadora Lilian Range, las ideas de Frankl desafían los paradigmas psicológicos tradicionales al sostener que la convicción en un propósito personal conduce a una vida plena. Más de medio siglo después de su formulación, sus postulados continúan vigentes en el debate filosófico y científico, recordando la necesidad de encontrar un "por qué" profundo para sostener la existencia.