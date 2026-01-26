El ranking se elabora a partir de la clasificación original y autorizada de todos los pasaportes del mundo según el número de destinos a los que sus titulares pueden acceder sin visa previa.

La edición 2026 del Índice de Pasaportes Henley ubicó a Singapur en el primer lugar de todo el mundo, ya que ofrece a sus ciudadanos el acceso sin visado a 192 destinos. En segundo lugar quedaron Japón y Corea del Sur que permiten la entrada a 188 países.

En tercer lugar quedaron los europeos de Dinamarca, Luxemburgo, España, Suecia y Suiza, habilitando la entrada sin visado a 186 destinos. El nuevo listado confirma el liderazgo de Asia oriental y Europa occidental entre los pasaportes más poderosos del mundo.

El ranking se elabora a partir de la clasificación original y autorizada de todos los pasaportes del mundo según el número de destinos a los que sus titulares pueden acceder sin visa previa. El índice se basa en datos exclusivos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la base de datos de información de viajes más grande y precisa, y ha sido mejorado por el equipo de investigación de Henley & Partners.

El Índice de Pasaportes Henley tiene datos históricos que abarcan 20 años y es el único de su tipo. Incluye a 199 pasaportes diferentes y 227 destinos, y se actualiza mes a mes, por lo que es considerada una herramienta de referencia para los ciudadanos de todo el mundo al momento de evaluar sus viajes.

Cuáles son los pasaportes más poderosos en 2026

Por tercer año consecutivo, Singapur mantiene su liderazgo global gracias a su política exterior activa y múltiples acuerdos de reciprocidad, lo que permite a sus ciudadanos ingresar libremente a 192 países y territorios, una de las cifras más altas registradas.

Entre los países que están mejor posicionados en la lista también se encuentran Emiratos Árabes Unidos, Hungría, Portugal, Eslovaquia y Eslovenia, con 184 destinos habilitados para sus ciudadanos.

Para la elaboración del ranking se usa información fiable y pública, que incluye, entre otros, fuentes gubernamentales y los principales medios de comunicación. Este proceso de investigación se realiza durante todo el año y se complementa con un riguroso sistema de seguimiento para detectar cambios relevantes en la política de visados.

El top 10 de los pasaportes más poderosos del mundo de completa de la siguiente manera:

Singapur. Japón, Corea del Sur. Dinamarca, Luxemburgo, España, Suecia, Suiza. Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega. Hungría, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, Emiratos Árabes. Croacia, Chequia, Estonia, Malta, Nueva Zelanda, Polonia. Australia, Letonia, Liechtenstein, Reino Unido. Canadá, Islandia, Lituania. Malasia. Estados Unidos.

Qué lugar ocupa la Argentina en el ranking

Esta vez, la Argentina alcanzó el puesto 16, junto con Brasil, ya que permite ingresar sin visa previa a 169 destinos. En ediciones anteriores, nuestro país se había ubicado en las posiciones 17 (2025) y 16 (2024), mientras que su peor registro fue la posición 26 en 2010.

El ranking de los países latinos con el mejor pasaporte del mundo son:

Chile (13): habilita 175 destinos

Argentina (16): habilita 169 destinos

Brasil (16): habilita 169 destinos

México (21): habilita 157 destinos

Uruguay (22): habilita 156 destinos

San Cristobal y Nieves (23): habilita 155 destinos

Antigua y Barbuda (24): habilita 154 destinos

Costa Rica (26): habilita 148 destinos

Panamá (26): habilita 148 destinos

Granada (27): habilita 147 destinos

Trinidad y Tobago (28): habilita 146 destinos

Dominicana (29): habilita 145 destinos

Paraguay (29): habilita 145 destinos

Santa Lucía (29): habilita 145 destinos

Perú (31): habilita 142 destinos

El Salvador (35): habilita 132 destinos

Guatemala (35): habilita 132 destinos

Colombia (37): habilita 130 destinos

Honduras (37): habilita 130 destinos

Nicaragua (40): habilita 125 destinos

Venezuela (45): habilita 118 destinos

Ecuador (51): habilita 94 destinos

Guayana (54): habilita 88 destinos

Jamaica (56): habilita 86 destinos

Bolivia (61): habilita 78 destinos

Cuba (77): habilita 58 destinos}

Cuáles son los pasaportes con más restricciones

Así como el ranking permite conocer cuáles son los países con los mejores pasaportes, los que se ubican en último lugar es porque cuentan con mayores restricciones. Este es el caso de Afganistán que se ubica al final de la lista (101), ya que solo habilita el ingreso a 24 destinos sin visado.

Países como Siria, Irak y Pakistán también tienen documentos muy limitados, ya que se encuentran afectados por conflictos armados, sanciones internacionales o la falta de acuerdos diplomáticos. Todas estas diferencias evidencian la desigualdad en oportunidades y movilidad internacional, condicionada por factores políticos, crisis internas y el aislamiento externo de ciertos Estados.