EN VIVO
Curiosidades

Tiene solo 6 millones de habitantes y es el país con el pasaporte más "poderoso" del mundo

Un reciente índice sacó a la luz cual es el país con el pasaporte más "poderoso" del mundo.

20 de octubre, 2025 | 15.10

Un ranking elaborado por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) determinó cuáles son los países líderes en materia de pasaportes. El país con 6 millones de habitantes que está en el puesto número 1 y la posición de Argentina en el listado.

Según el índice que salió a la luz en el 2025 Singapur tiene el pasaporte "más poderoso", ya que quienes tienen dicho documento pueden visitar 193 países sin necesidad de visa previa. En el puesto número 2 se encuentra Corea del Sur, con 190 países, y Japón, con 189 países.

Otros países que también están en la lista

  • Alemania, Italia, Luxemburgo, España y Suiza, con188 países.
  • Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda y Países Bajos, con 187 países.
  • Grecia, Hungría, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal y Suecia, con 186 países.
  • Canadá, con 183 países,
  • Estados Unidos, con 180 países.
  • Chile, con 175 países.
  • Argentina, con 169 países.

MÁS INFO

¿Qué pasa si mi pasaporte tiene un error?

En caso de que el pasaporte presente alguna observación y el ciudadano tenga un viaje programado en los próximos 7 días, podrá acercarse de manera anticipada —incluso el mismo día— a los Centros Integrales de Documentación (CID) habilitados en aeropuertos y en la terminal fluvial Buquebus, donde se realizará la verificación y, de ser necesario, la reposición inmediata y sin costo del documento.  En caso de tener que reponer el pasaporte, el trámite puede tardar entre 2 y 6 horas.

Los CID habilitados son:

  • CABA: Aeroparque Jorge Newbery: todos los días, las 24 horas.
  • Ezeiza: Ministro Pistarini: todos los días, las 24 horas.
  • Mendoza: Gobernador Francisco Gabrielli “El Plumerillo": lunes a viernes de 8 a 20 y sábados y domingos de 9 a 19.
  • Córdoba: Ingeniero Ambrosio Taravella: lunes a viernes de 8 a 20 y sábados y domingos de 9 a 19.
  • Rosario: Internacional Islas Malvinas: lunes a viernes de 8 a 20 y sábados y domingos de 9 a 19.
  • Salta: General Martín Miguel de Güemes: lunes a viernes de 8 a 14.
  • CABA Buquebus: de lunes a viernes de 8 a 20h. Sábados, domingos y feriados de 09 a 19.
Trending
Fútbol Argentino
El fútbol y las crypto, dos mundos que coquetean y dan plataforma a escándalos Ezequiel Fernández Moores
Las más vistas