Tiene solo 6 millones de habitantes y es el país con el pasaporte más "poderoso" del mundo.

Un ranking elaborado por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) determinó cuáles son los países líderes en materia de pasaportes. El país con 6 millones de habitantes que está en el puesto número 1 y la posición de Argentina en el listado.

Según el índice que salió a la luz en el 2025 Singapur tiene el pasaporte "más poderoso", ya que quienes tienen dicho documento pueden visitar 193 países sin necesidad de visa previa. En el puesto número 2 se encuentra Corea del Sur, con 190 países, y Japón, con 189 países.

Otros países que también están en la lista

Alemania, Italia, Luxemburgo, España y Suiza, con188 países.

Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda y Países Bajos, con 187 países.

Grecia, Hungría, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal y Suecia, con 186 países.

Canadá, con 183 países,

Estados Unidos, con 180 países.

Chile, con 175 países.

Argentina, con 169 países.

¿Qué pasa si mi pasaporte tiene un error?

En caso de que el pasaporte presente alguna observación y el ciudadano tenga un viaje programado en los próximos 7 días, podrá acercarse de manera anticipada —incluso el mismo día— a los Centros Integrales de Documentación (CID) habilitados en aeropuertos y en la terminal fluvial Buquebus, donde se realizará la verificación y, de ser necesario, la reposición inmediata y sin costo del documento. En caso de tener que reponer el pasaporte, el trámite puede tardar entre 2 y 6 horas.

Los CID habilitados son: