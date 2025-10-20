Un ranking elaborado por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) determinó cuáles son los países líderes en materia de pasaportes. El país con 6 millones de habitantes que está en el puesto número 1 y la posición de Argentina en el listado.
Según el índice que salió a la luz en el 2025 Singapur tiene el pasaporte "más poderoso", ya que quienes tienen dicho documento pueden visitar 193 países sin necesidad de visa previa. En el puesto número 2 se encuentra Corea del Sur, con 190 países, y Japón, con 189 países.
Otros países que también están en la lista
- Alemania, Italia, Luxemburgo, España y Suiza, con188 países.
- Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda y Países Bajos, con 187 países.
- Grecia, Hungría, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal y Suecia, con 186 países.
- Canadá, con 183 países,
- Estados Unidos, con 180 países.
- Chile, con 175 países.
- Argentina, con 169 países.
¿Qué pasa si mi pasaporte tiene un error?
En caso de que el pasaporte presente alguna observación y el ciudadano tenga un viaje programado en los próximos 7 días, podrá acercarse de manera anticipada —incluso el mismo día— a los Centros Integrales de Documentación (CID) habilitados en aeropuertos y en la terminal fluvial Buquebus, donde se realizará la verificación y, de ser necesario, la reposición inmediata y sin costo del documento. En caso de tener que reponer el pasaporte, el trámite puede tardar entre 2 y 6 horas.
Los CID habilitados son:
- CABA: Aeroparque Jorge Newbery: todos los días, las 24 horas.
- Ezeiza: Ministro Pistarini: todos los días, las 24 horas.
- Mendoza: Gobernador Francisco Gabrielli “El Plumerillo": lunes a viernes de 8 a 20 y sábados y domingos de 9 a 19.
- Córdoba: Ingeniero Ambrosio Taravella: lunes a viernes de 8 a 20 y sábados y domingos de 9 a 19.
- Rosario: Internacional Islas Malvinas: lunes a viernes de 8 a 20 y sábados y domingos de 9 a 19.
- Salta: General Martín Miguel de Güemes: lunes a viernes de 8 a 14.
- CABA Buquebus: de lunes a viernes de 8 a 20h. Sábados, domingos y feriados de 09 a 19.