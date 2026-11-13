Por qué el Vaticano borró una publicación de León XIV sobre Argentina y el papa Francisco: las teorías

La visita de León XIV a la Argentina dejó una situación inesperada en la comunicación oficial del Vaticano. Una publicación que destacaba el vínculo del pontífice con el país y mencionaba la existencia de “dos papas” argentinos desapareció de las redes sociales y de los canales oficiales de la Santa Sede. La decisión despertó interrogantes sobre el significado de aquella frase y los motivos detrás de su eliminación.

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El mensaje había sido preparado para la despedida del Papa en la Basílica de Luján. Sin embargo, el pontífice omitió ese fragmento durante su intervención pública. Pese a ello, el equipo de comunicación vaticano difundió la versión escrita original, sin advertir que no coincidía con las palabras que finalmente había pronunciado. El episodio abrió una controversia que combina un error de comunicación con una cuestión institucional sensible para la Iglesia católica.

Qué decía el mensaje de León XIV que el Vaticano decidió borrar

La frase que desató la polémica decía: “Este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”. La referencia apuntaba, por un lado, a Francisco, nacido en Buenos Aires, y por otro, a León XIV, quien construyó un vínculo especial con la Argentina durante su visita.

El fragmento formaba parte del discurso que se había preparado para la misa en Luján, pero no fue pronunciado por el Sumo Pontífice. A pesar de esa modificación, apareció en una publicación de Vatican News, el medio oficial de la Santa Sede, y llegó a utilizarse como título de portada.

El problema empezó porque los responsables de comunicación trabajaron sobre el documento distribuido antes de la ceremonia, sin cotejarlo con la versión que León XIV finalmente decidió leer. La misma frase también llegó a las cuentas oficiales del Papa en X e Instagram.

El responsable de Vatican News, Massimiliano Menichetti, advirtió la diferencia y pidió revisar los contenidos. Luego intervino Andrea Tornielli, director editorial del Dicasterio para la Comunicación, quien ordenó corregir las publicaciones y verificar las palabras efectivamente pronunciadas por el pontífice.

La operación de eliminación alcanzó a las redacciones en distintos idiomas y se concretó en aproximadamente ocho minutos. La nota original fue reemplazada por otra con un título diferente y las publicaciones en redes sociales fueron retiradas.

Las teorías detrás de la decisión: por qué hablar de dos papas es delicado

Más allá del error de comunicación, la frase tiene una dimensión institucional que ayuda a entender por qué pudo generar incomodidad dentro del Vaticano.

En la Iglesia católica, el papado es una institución única: no existen dos pontífices con autoridad simultánea. Por eso, la expresión “dos papas” tiene una carga histórica y teológica que excede el reconocimiento simbólico de dos figuras vinculadas con un mismo país.

El antecedente más importante es la renuncia de Benedicto XVI en 2013. Después de dejar el pontificado, Joseph Ratzinger permaneció en el Vaticano con el título de papa emérito, mientras Francisco asumió como único jefe de la Iglesia católica.

Aquella convivencia generó debates sobre el significado de la renuncia, el lugar institucional del papa emérito y la percepción pública de que podían existir dos figuras papales al mismo tiempo. El propio Benedicto XVI debió aclarar que su dimisión había sido plena y que no había dos papas.

Papa León XIV.

En ese contexto, la expresión utilizada en el mensaje sobre Argentina podía prestarse a interpretaciones equivocadas. Si bien la intención habría sido destacar el vínculo de León XIV con el país y homenajear a Francisco, la formulación podía reabrir una discusión que la Santa Sede considera especialmente sensible.

Por eso, entre las explicaciones posibles aparecen dos elementos: una falla en el procedimiento de comunicación, que llevó a publicar un fragmento descartado por el Papa, y la cautela institucional frente a una expresión que podía alimentar confusiones sobre la naturaleza del papado.

Por el momento, no hay una explicación oficial que permita afirmar que la eliminación respondió a una disputa interna o a un conflicto entre León XIV y la memoria de Francisco. La reconstrucción difundida a través de los medios de comunicación plantea un error editorial y la necesidad de evitar una formulación teológicamente problemática.