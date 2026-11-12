La cuenta de X del papa León XIV borró el tuit en el que decía que Argentina “ahora tiene dos Papas”: los motivos de la decisión

Las redes sociales de León XIV habían compartido un emotivo mensaje para el pueblo argentino en el que expresaba que se había sentido como en su casa y que por ello nuestro país podía decir que "desde ahora tiene dos Papas". Sin embargo, la euforia por la publicación no duró demasiado: en cuestión de horas el contenido fue eliminado, aunque ya había sido capturado y compartido por miles de celulares. Cuál es el motivo de la eliminación.

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Luego de una visita de cuatro días con actividades religiosas y encuentros con fieles de todo el país, los perfiles de redes sociales del Pontífice expresaron su agradecimiento y recordaron a Francisco, su antecesor. “Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa”, expresó León XIV en una publicación acompañada por una fotografía junto a la Virgen de Luján, que se pudo ver en su historia de Instagram.

Y siguió:: “Pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”. Esta frase se encontraba en la lectura final que el Pontífice realizó en Luján; sin embargo, no las pronunció.

¿Por qué las cuentas de León XIV borraron la publicación de "los dos Papas"?

Según informó Clarín, la comunicación de León XIV habría evaluado como un "exceso" que el Papa, como jefe de Estado, declare una nueva nacionalidad a las dos que ya tiene, ya que nació en Estados Unidos y obtuvo la nacionalidad peruana. Por esta razón, al estar ya en Perú, el mensaje fue borrado tras haber acumulado más de 200 mil me gustas y haber sido título de los principales medios nacionales e internacionales.

"Sigamos unidos en Cristo. Rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján. ¡Hasta siempre mi querida Argentina!", concluía el mensaje. La visita del papa León XIV a la Argentina estuvo marcada por la asistencia multitudinaria de los fieles en la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Córdoba y Luján.

De acuerdo con la información recabada, la eliminación del mensaje se debió a una diferencia en la comunicación interna de la Santa Sede y para evitar un posible problema técnico y eclesiástico. En uno de los videos donde se lo ve decir la Palabra, el Santo Padre se tomó una pausa junto antes de la referencia y dejó que los fieles presentes en Luján aplaudieran, para luego seguir sin mencionar el mensaje compartido en redes.

En un principio, se trataba de material ya aprobado y al que distintas agencias de prensa habían podido acceder para para incluir en sus noticias. Pero al ser omitida, los posteros fueron borrados. Por su parte, Nelson Castro informó a través de TN que la decisión de eliminar la publicación fue del propio León XIV: "Este papa maneja sus contenidos".

El periodista forma parte de la cápsula vaticana que cubre la gira sudamericana del Santo Padre. "Hubo un momento de tensión" durante el vuelo rumbo a Lima, comentó Castro. "Monserrat Alvarado, nueva prefecta del Dicasterio para la Comunicación, vino a hablar con cada uno para ver cómo enmendaba la situación. Habló conmigo, me dice 'usted seguro querrá una entrevista uno a uno'. León es un hombre muy ordenado y él tiene el guiño de todas las cosas. Este tuit del vaticano se borró por una orden de él", explicó el periodista este jueves por la tarde.

Los dos Papas

Otra de las explicaciones de por qué se eliminó el posteo refiere al asunto de hablar de "dos Papas", en referencia a los años de convivencia entre Francisco y Benedicto XVI. La expresión hace referencia a la idea de tener dos Vicarios de Cristo en simultáneo.

Benedicto XVI renunció al papado el 28 de febrero de 2013 y el 12 de marzo de ese año inició el cónclave que eligió al día siguiente al entonces Arzobispo de Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio. En la Capilla Sixtina se necesitaron cinco rondas de votación para llegar al consenso.