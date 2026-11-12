Eduardo Feinmann fulminó al Papa tras su visita a la Argentina: "A mí eso me duele".

La visita del papa León XIV a la cárcel de Devoto generó un fuerte debate en A24, donde Eduardo Feinmann cuestionó el gesto del Sumo Pontífice hacia las personas privadas de su libertad y protagonizó un tenso intercambio con Pablo Rossi. El periodista puso el foco en las víctimas de los delitos y reclamó que la Iglesia también les brinde contención y reconocimiento.

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“¿La misericordia con las víctimas de estos tipos? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está la misericordia para las víctimas?”, planteó Feinmann durante la conversación. Rossi intervino para marcar que León XIV también se había "con las víctimas de los delitos graves, de los abusos de la propia Iglesia”. “Pero estamos hablando de otra cosa”, le señaló su colega. “Vos estás hablando de otra cosa”, le retrucó Rossi.

El papa León XIV durante su visita a la Argentina.

Este último procuró explicar entonces que la visita a los presos forma parte de "un acto de misericordia de la Iglesia". "Vos estás pidiendo un hecho político que normalmente se refiere al político. La Iglesia tiene misericordia con el abusador desde Cristo para acá; con la prostituta; con el ladrón. Eligió al ladrón, está en las escrituras”, argumentó.

Sin embargo, Feinmann rechazó esa interpretación: “No, con las víctimas no. No, no ocurrió”. Y dejó en claro que la decisión del Papa le había generado malestar: “Y a mí eso me duele del Papa León. Me duele”.

El duro reclamo de Feinmann al Papa

Rossi volvió a aclarar que se refería a la postura histórica de la Iglesia y no exclusivamente a una decisión de León XIV. Pero Feinmann mantuvo su cuestionamiento y elevó el tono de su intervención: “Me encantaría que le bese y le lave los pies a las víctimas de estos delincuentones hijos de puta. Me enoja, me enoja. ¿Qué querés que te diga? Me enoja”.

Además, extendió sus críticas al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, al recordar una declaración suya sobre la necesidad de abrazar a las personas detenidas. "¿Por qué no abrazás a las víctimas? ¿Por qué tenés que ir a abrazar a estos tipos? ¿Por qué? ¿Qué misericordia puede tener con estos tipos?”, concluyó.