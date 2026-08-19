La vacuna de Moderna contra el cáncer de piel dio un resultado histórico en el ensayo clínico: las acciones se dispararon más del 100%:

La vacuna de ARNm de Moderna, combinada con la inmunoterapia Keytruda de Merck, aún está en curso.

Las acciones de la farmacéutica Moderna se dispararon más del 100% este miércoles en Wall Street tras los buenos resultados que mostró el ensayo en fase avanzada de una vacuna contra el melanoma, una de las formas más agresivas del cáncer de piel, según informó la empresa.

Antes de la apertura del mercado, las acciones de la farmacéutica habían aumentado un 60%. La vacuna de ARNm de Moderna, combinada con la inmunoterapia Keytruda de Merck, aún está en curso.

Sin embargo, sus resultados provisionales revelaron que el tratamiento denominado Intismeran, cumplió tanto su objetivo principal de reducir la recurrencia del cáncer, además de evitar que la enfermedad se extienda a otras partes del cuerpo.

Tras conocerse estos resultados, las acciones de Moderna cotizaban 134 dólares en Wall Street, con un alza de 110%, mientras que las de Merck subían un 7,5% en las operaciones previas a la apertura del mercado.

Los avances de Moderna y Merck

Tras ser una de las farmacéuticas que desarrolló una vacuna contra el Covid-19, la empresa incorporó recientemente una vacuna contra la gripe aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

Según el comunicado publicado en conjunto, el ensayo en fase 3 alcanzó su "criterio de valoración principal, la supervivencia libre de recaída y la supervivencia libre de metástasis a distancia", es decir, el tiempo que pasa desde que se inicia el tratamiento sin que se disemine la enfermedad, según informó la agencia de noticias EFE.

"Esto supone el primer resultado positivo de fase III para una terapia de neoantígenos individualizada y para una terapia contra el cáncer basada en ARNm", aseguraron las compañías, cuya vacuna utiliza el medicamento Keytruda.

El objetivo del medicamento es entrenar y activar el sistema inmunitario del paciente para que reconozca y ataque a las células cancerosas. “Los analistas habían dicho que los datos de la vacuna contra el cáncer podrían ser un importante catalizador para la empresa y, potencialmente, reforzar la confianza de los inversores”, informó la agencia de noticias Reuters.

¿Cómo funciona la vacuna contra el melanoma que está en desarrollo?

El tratamiento combina el Keytruda de Merck con una vacuna de ARNm personalizada de Moderna, basada en un análisis de las mutaciones encontradas en los tumores de los pacientes. Del ensayo participaron 1137 pacientes de alto riesgo con melanoma en estadio IIB-IV que habían sido extirpados quirúrgicamente.

El nuevo tratamiento se basa en tecnología del ácido ribonucleico mensajero (ARNm), que consiste en indicarles a las células del organismo cómo fabricar proteínas capaces de desencadenar una respuesta inmunitaria. Los participantes fueron asignados aleatoriamente para recibir hasta nueve dosis de Keytruda más la vacuna personalizada, o solo Keytruda, durante cerca de un año. Las empresas afirmaron que no aparecieron nuevas señales de seguridad durante el ensayo.

“Los resultados de hoy representan un hito para el tratamiento adyuvante (sustancia o tratamiento que se añade a otro para ayudar, mejorar o potenciar su efecto principal) del melanoma”, aseguró la profesora Georgina Long, investigadora principal del estudio y directora médica del Instituto Australiano del Melanoma.

En comparación con un tratamiento basado únicamente en Keytruda, esta terapia mostró mejores resultados, señalaron ambos laboratorios, aunque no publicaron cifras.