La vacuna para el melanoma de Moderna encabeza la carrera para ser la primera contra el cáncer

La terapia personalizada contra el cáncer basada en ARN mensajero (ARNm) de Moderna, desarrollada junto con Merck , redujo el riesgo de recurrencia del melanoma y de diseminación en un ensayo en fase avanzada, cuando se usó en combinación con Keytruda.
Los resultados podrían allanar el camino para la autorización de una primera vacuna terapéutica contra el cáncer.
A continuación se incluye una lista de las principales vacunas contra el cáncer candidatas que se encuentran actualmente en ensayos clínicos en todo el mundo:
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Empresa Nombre Fase de Detalles de la vacuna
de la desarrollo
vacuna
Moderna y mRNA-41 Fase Usa tecnología de ARNm
Merck 57 avanzada adaptada al perfil
(V940) genético del tumor del
paciente y se administra
junto con el fármaco de
inmunoterapia Keytruda
para ayudar a prevenir
la recurrencia del
melanoma y el cáncer de
pulmón.
IO Biotech Cylembi Fase La empresa está probando
y Merck o avanzada la vacuna, en
combinación con Keytruda
de Merck, en pacientes
con melanoma avanzado.
Greenwich GLSI-10 Fase Vacuna destinada a
LifeScienc 0 avanzada prevenir la reaparición
es del cáncer de mama en
pacientes que ya se han
sometido a cirugía.
Actúa sobre la proteína
HER2/neu, que suele
expresarse en las
células del cáncer de
mama.
OSE Tedopi Fase La vacuna actúa
Immunother avanzada enseñando al sistema
apeutics inmunitario a reconocer
cinco proteínas
específicas que suelen
encontrarse en las
células cancerosas. Está
dirigida a pacientes con
cáncer de pulmón
avanzado que han dejado
de responder a los
tratamientos estándar.
BioNTech Autogen Fase La vacuna se fabrica a
SE y e intermedia medida para cada
Roche-Gene Cevumer paciente con el fin de
ntech an entrenar a las células
(BNT122 inmunitarias para que
) localicen y destruyan
las células cancerosas
restantes tras la
cirugía de cáncer de
páncreas, colorrectal y
de piel.
BioNTech BNT113 Fase Esta vacuna de ARNm
SE intermedia- actúa enseñando al
avanzada sistema inmunitario del
paciente a reconocer y
atacar proteínas virales
específicas presentes en
las células cancerosas
de la cabeza y el cuello
relacionadas con el
virus del VPH16.
Elicio ELI-002 Fase Actúa dirigiéndose a los
Therapeuti intermedia ganglios linfáticos para
cs entrenar a las células T
del organismo a
identificar y destruir
las células cancerosas
pancreáticas y
colorrectales impulsadas
por mutaciones del gen
KRAS, con el objetivo de
prevenir la recurrencia
tras la cirugía.
Anixa Vacuna Fase Esta vacuna preventiva,
Bioscience contra inicial que suele estar activa
s y el únicamente durante la
Cleveland cáncer lactancia, entrena al
Clinic de mama sistema inmunitario para
(alfa-l destruir las células del
actalbú cáncer de mama triple
mina) negativo en fase inicial
antes de que el tumor
pueda crecer.
Con información de Reuters