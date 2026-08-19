La vacuna para el melanoma de Moderna encabeza la carrera para ser la primera contra el cáncer

FOTO DE ARCHIVO: Ilustración en la que se muestra el logotipo de Moderna

La ​terapia personalizada contra el cáncer basada en ARN mensajero (ARNm) de Moderna, desarrollada junto con ‌Merck , redujo el ‌riesgo de recurrencia del melanoma y de diseminación en un ensayo en fase avanzada, cuando se usó en combinación con Keytruda.

Los resultados podrían allanar el camino para la autorización de una primera vacuna terapéutica contra el cáncer.

A continuación ​se incluye una ⁠lista de las principales vacunas contra el ‌cáncer candidatas que se encuentran actualmente ⁠en ensayos clínicos en ⁠todo el mundo:

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Empresa Nombre Fase de Detalles de la vacuna

de la desarrollo

vacuna

Moderna y mRNA-41 Fase Usa tecnología de ARNm

Merck 57 avanzada adaptada al perfil

(V940) genético del tumor del

paciente ⁠y se administra

junto con el fármaco ​de

inmunoterapia Keytruda

para ayudar a prevenir

la recurrencia ‌del

melanoma y el cáncer ‌de

pulmón.

IO Biotech Cylembi Fase La empresa está probando

y Merck o avanzada la vacuna, ⁠en

combinación con Keytruda

de Merck, en pacientes

con melanoma avanzado.

Greenwich GLSI-10 Fase Vacuna destinada a

LifeScienc 0 avanzada prevenir la reaparición

es del cáncer de mama en

pacientes que ya se han

sometido a cirugía.

Actúa ​sobre la ‌proteína

HER2/neu, que suele

expresarse en las

células del cáncer de

mama.

OSE Tedopi Fase La vacuna actúa

Immunother avanzada enseñando al sistema

apeutics inmunitario a reconocer

cinco proteínas

específicas que suelen

encontrarse en las

células cancerosas. Está

dirigida a pacientes con

cáncer de pulmón

avanzado que ⁠han dejado

de responder a los

tratamientos estándar.

BioNTech Autogen Fase La vacuna se fabrica a

SE y e intermedia medida para cada

Roche-Gene Cevumer paciente con el fin de

ntech an entrenar a las células

(BNT122 inmunitarias para que

) localicen y destruyan

las células cancerosas

restantes tras la

cirugía de cáncer de

páncreas, colorrectal y

de piel.

BioNTech BNT113 Fase Esta vacuna de ARNm

SE intermedia- actúa enseñando al

avanzada sistema inmunitario del

paciente a ‌reconocer y

atacar proteínas virales

específicas presentes en

las células cancerosas

de la cabeza y el cuello

relacionadas con el

virus del VPH16.

Elicio ELI-002 Fase Actúa dirigiéndose a los

Therapeuti intermedia ganglios linfáticos para

cs entrenar a las células T

del organismo a

identificar y destruir

las células cancerosas

pancreáticas ‌y

colorrectales impulsadas

por mutaciones del gen

KRAS, con el objetivo de

prevenir la recurrencia

tras la cirugía.

Anixa Vacuna Fase Esta vacuna preventiva,

Bioscience contra inicial que suele estar ‌activa

s y el únicamente durante ⁠la

Cleveland cáncer lactancia, entrena al

Clinic de mama sistema inmunitario para

(alfa-l destruir las células del

actalbú cáncer de mama triple

mina) negativo ​en fase inicial

antes de que el tumor

pueda crecer.

Con información de Reuters