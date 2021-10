Preocupa en el gobierno las personas que eligen no darse las dos dosis de la vacuna

La ministra de Salud nacional, Carla Vizzotti, convocó a los argentinos y argentinas que aún no se aplicaron la segunda dosis a completar el esquema de vacunación. Remarcó que depende de eso que se avance con las nuevas aperturas y flexibilizaciones.

En el marco del avance del Plan Estratégico de Vacunación contra el COVID-19 en la Argentina, que en los próximos días iniciará la aplicación de las terceras dosis a personas inmunocomprometidas y a mayores de 50 años vacunados con Sinopharm, la ministra de Salud nacional, Carla Vizzotti, llamó a los argentinos y argentinas que completen el esquema de dos dosis para seguir avanzando con nuevas aperturas y flexibilizaciones.

En este marco, expresó la preocupación acerca de la falta de compromiso por parte de los mayores entre 18 y 39 años que no completan el esquema de vacunación con las dos dosis en las 24 jurisdicciones del país y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. "Las vacunas están disponibles, necesitamos ese aporte de la sociedad para inscribirse anotarse y completar los esquemas de vacunación", enfatizó.

"Se les da el turno y no se acercan"

En este marco, reveló que los ministros y las ministras registraron que "sobre todo las personas entre 18 y 39 años cuesta que completen el esquema de vacunación". "Se les da el turno y no se acercan", puntualizó. En la provincia de Buenos Aires los mayores de 18 años ya pueden acercarse de forma libre a aplicarse la segunda dosis mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya están siendo convocados para programar su turno.

"Ha bajado la percepción de riesgo pero la pandemia no ha terminado por eso necesito ese último pasito de completar los esquemas para avanzar con los menores de 18 años", pidió la ministra quien enfatizó que todas las medidas de apertura y flexibilizaciones se van a monitorear "como se está haciendo ahora" pero es clave completar los esquemas de vacunación y continuar con la vacunación de menores.

"Reino Unido es el ejemplo que gracias a la vacunacion el aumento de casos no se traduce en hospitalizaciones y muertes que es lo que busca la vacunacion no que no vaya casos sino que la vacunacion con esquema completo disminuye fundamentalmente las hospitalizaciones y muertes y disminuye la propagación pero no las interrumpe", ejemplificó Vizzotti quien sostuvo que "esa es la mirada y objetivo por eso es importante seguro avanzando con nuestra Vacunación para disminuir el riesgo".

Por último, insistió en diferenciar entre tercera dosis y vacuna de refuerzo. "Se amplía el esquema primario a tres dosis a dos grupos puntuales como inmunocomprometidas y a los mayores de 50 años que fueron vacunados con vacuna Sinopharm, esto significa que se va a completar el esquema con tres dosis que es diferente a reforzar los esquemas primaria con una vacuna de refuerzo", cerró.