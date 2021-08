Jujuy: solo los vacunados contra el COVID podrán tomar el colectivo

El decreto del gobierno de Gerardo Morales comenzó a regir a partir de este martes por lo que los usuarios deberán acreditar al menos una dosis para utilizar los medios de transporte de la provincia.

Este martes en la provincia de Jujuy entró en vigencia el pase sanitario para el uso del transporte público, tras el decreto del gobernador Gerardo Morales. La normativa establece que los usuarios deberán exhibir ante las autoridades policiales el carnet de vacunación que acredite al menos la aplicación de una dosis de la vacuna contra el COVID-19 para poder utilizar los medios de transporte.

“Vamos a trabajar en los puentes e ingresos al casco céntrico que es en donde se concentra la mayor cantidad de transporte público”, aseguró el Jefe de la Policía de la provincia, Héctor Herbas Mejías, a Todo Jujuy. En este marco, detalló que “por el momento no se va a aplicar ningún tipo de infracción a las personas que no porten el carnet, ya sea en formato papel o digital, o bien no se haya vacunado”.

Para poder acceder al transporte público, en tanto, los ciudadanos podrán presentar el carnet físico que acredite la vacunación, como también podrán, a través de la aplicación Mi Argentina, descargar el certificado en el celular.

El operativo para determinar que las personas que utilicen el transporte público estén vacunadas será llevado adelante por los ministerios provinciales de Seguridad y Salud y contará con la colaboración de las autoridades municipales y las empresas de transporte afectadss. En tanto, los agentes policiales, serán los encargados de exigir y verificar los certificados.“La misión de la policía será concientizar a las personas sobre la importancia de vacunarse. Seguiremos haciendo el trabajo que ya venimos haciendo de pedirles que se vacunen así como lo estamos haciendo con el barbijo y el distanciamiento social”, explicó el Jefe de la fuerza jujeña.

Para qué actividades también se requiere el pase sanitario

También aclaró que aquellos que deban acercarse a la Central de Policía para realizar algún tipo de trámite, también deberán contar con el carnet de vacunación. Asimismo, cuenta para aquellos que concurran a alguna dependencia de la administración pública de la Provincia de Jujuy, donde rige la obligatoriedad de la vacunación contra el COVID-19 para todos los empleados estatales. Por lo que, quienes no presenten el certificado de vacunación de al menos una dosis, no podrán concurrir a su puesto de trabajo a prestar servicios y será contado por el día no trabajado.

“Todo lo que es administración pública debe vacunarse según en decreto emitido por el Gobernador. La Policía de la provincia no es la excepción por ende todos deberán vacunarse también. Actualmente ya tenemos al 85% del personal inoculado”, sostuvo Mejías.