Vacaciones en Brasil: las 3 playas secretas de Río de Janeiro para escapar de la multitud

Cuando se piensa en un viaje a Río de Janeiro, la mente suele evocar de inmediato las postales masivas de Copacabana o el movimiento constante de Ipanema. Sin embargo, para los viajeros que priorizan el descanso, el contacto directo con la naturaleza y la búsqueda de horizontes despejados sin ruidos urbanos, el litoral carioca y sus inmediaciones ofrecen alternativas de perfil bajo verdaderamente sorprendentes.

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Alejadas del ritmo acelerado del centro, estas opciones combinan paisajes silvestres, barreras de vegetación autóctona y un ambiente relajado que invita a redescubrir el destino desde una óptica completamente renovada.

Los refugios de paz y naturaleza en la costa carioca

Entre los arenales menos masificados y más valorados por quienes buscan tranquilidad en la región se destacan cinco opciones imperdibles:

Playa de Leblon: Considerada la continuación natural de Ipanema, este sector residencial destaca por ofrecer un ambiente sumamente familiar, seguro y ordenado. Cuenta con menor densidad de vendedores ambulantes, amplios espacios para descansar y una atmósfera ideal para caminar con calma contemplando los morros.

Praia Vermelha: Ubicada estratégicamente al pie del imponente Pan de Azúcar ( Pão de Açúcar ), esta pequeña y pintoresca bahía regala aguas calmas, un oleaje mínimo y una postal íntima muy valorada para disfrutar de medio día de relax o capturar fotografías excepcionales.

Praia da Joatinga: Escondida entre acantilados rocosos en el exclusivo barrio de Joá, se accede únicamente a través de un sendero a pie. Su aspecto semi-virgen y sus dimensiones reducidas la convierten en un secreto muy bien guardado para escapar del ruido urbano.

Praia da Joatinga está oculta entre acantilados en el exclusivo barrio de Joá.

Prainha: Situada dentro de un área de protección ambiental en la zona oeste, esta playa semicircular de 700 metros de extensión está rodeada por colinas tapizadas de vegetación de la Mata Atlántica. Es un verdadero santuario natural, muy elegido tanto por amantes de la fotografía como por surfistas que buscan olas constantes en un entorno preservado.

Grumari: Considerada una de las joyas ecológicas más impactantes del estado de Río, esta playa protegida se encuentra completamente libre de construcciones urbanas. Su paisaje de dunas, vegetación nativa y mar abierto transmite una sensación de paraíso aislado perfecta para desconectar de la rutina diaria.

Claves para planificar la visita a estos tesoros costeros

A diferencia de las playas céntricas —que cuentan con una extensa red de servicios gastronómicos y transporte constante en la puerta—, varios de estos rincones naturales ubicados en la zona oeste (como Prainha o Grumari) requieren una mayor planificación logística.

Conviene partir temprano por la mañana para asegurar espacio en los estacionamientos reducidos o coordinar traslados particulares, además de llevar provisiones de agua y protección solar para disfrutar de una jornada plena en armonía con el paisaje atlántico.