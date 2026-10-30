Furor por el paraíso del Nordeste brasileño con acantilados y delfines que es ideal para las vacaciones 2027

De cara a la planificación de las vacaciones del verano 2027, el nordeste brasileño se posiciona como una de las geografías más codiciadas por los viajeros argentinos que buscan dejar atrás la rutina y sumergirse en paisajes paradisíacos. Entre los enclaves más impactantes de la región destaca la Playa de Pipa, una antigua villa pesquera perteneciente al municipio de Tibau do Sul, ubicada a unos 85 kilómetros de Natal, la capital del estado de Rio Grande do Norte.

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Este rincón del litoral atlántico combina la biodiversidad de la Mata Atlántica con imponentes acantilados de tonos rojizos y dorados que caen de forma directa sobre la franja de arena, conformando una postal idílica para quienes buscan descanso y aventura.

Acantilados, mar tibio y avistaje de fauna marina

Uno de los principales distintivos de Pipa es el contraste visual que ofrecen sus paredones geológicos junto al mar transparente de temperaturas agradables durante todo el año. De acuerdo con los datos de la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo (Embratur), la franja costera alberga variadas alternativas según el perfil de cada visitante:

Baía dos Golfinhos: Considerada la ensenada predilecta para el nado libre, es mundialmente famosa porque permite presenciar el nado espontáneo de delfines a escasa distancia de la orilla. El acceso peatonal debe realizarse exclusivamente durante los momentos de marea baja para garantizar un paso seguro por la franja de arena.

Praia do Centro: Ubicada frente al núcleo urbano, se caracteriza por la formación de piletas naturales cuando la marea desciende. Resulta el punto de partida ideal para excursiones en lanchas rápidas y paseos náuticos hacia los sectores contiguos.

Praia do Amor: Reconocida por su forma de corazón vista desde los miradores elevados de los acantilados, es la franja elegida por la comunidad surfista debido al oleaje constante y su entorno salvaje.

Pipa es un paraíso del Nordeste brasileño con acantilados y delfines.

Naturaleza virgen y paseos por el santuario ecológico

Más allá de las caminatas costeras, la localidad alberga el Santuario Ecológico de Pipa, una reserva natural preservada que cuenta con senderos señalizados atravesados por vegetación autóctona. Estos recorridos desembocan en miradores estratégicos desde donde se obtienen vistas panorámicas completas del litoral.

Asimismo, las dunas de los alrededores permiten realizar travesías en vehículos 4x4 o buggies que conducen hacia las tranquilas aguas de la laguna de Guaraíras en Tibau do Sul, sitio predilecto para contemplar la atardecida sobre el espejo de agua.

Gastronomía y conectividad para el viajero nacional

El centro del pueblo conserva calles empedradas de impronta rústica donde se concentra una diversificada oferta de gastronomía regional e internacional, destacándose los platos a base de camarones y pescados frescos del día.

Para acceder a este destino desde la Argentina, la vía más directa es volar hacia el Aeropuerto Internacional Aluízio Alves de Natal y posteriormente completar el trayecto terrestre de hora y media mediante servicios de traslado, colectivos de línea o alquiler de vehículos.