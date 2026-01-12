La mujer debe casi $ 12 millones en multas.

El fin de semana, una argentina protagonizó un violento y vergonzoso momento en Punta del Este, Uruguay, que terminó en una fuerte discusión y hasta amenazas con un bate de béisbol. El hecho se viralizó en redes sociales y este lunes se conoció que el vehículo de la mujer registraba más de 50 multas por exceso de velocidad, circulación por lugares prohibidos, maniobras peligrosas y estacionamiento indebido, entre otras infracciones.

La turista conducía una camioneta Audi SUV gris, con patente argentina, que arrastra un total de 37 infracciones de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires que ascienden a un valor de $6.647.595. De esas multas, 22 fueron por superar el límite de velocidad en diferentes puntos de CABA, mientras que 11 son por circular por lugares prohibidos para ese tipo de vehículos, como por ejemplo las bicisendas.

Además, el Audi tenía 15 multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires, por un total de $4.427.150. En este caso, la mujer había infringido en 12 ocasiones el límite de velocidad para los lugares donde circulaba, en tanto que otras dos multas fueron impuestas por “no respetar luces de semáforo o barrera paso de paso a nivel”. En total, el vehículo contabiliza 52 penalizaciones por las que la propietaria debería abonar $ 11.074.745.

Qué pasó el fin de semana en Punta del Este

Según informaron medios locales, en el video se escucha que el conductor le grita "boluda". La argentina -cuya identidad no trascendió- detuvo la marcha en medio de la congestión y bajó de su auto con un bate de béisbol en la mano y avanzó de manera amenazante hacia los autos detenidos.

El hecho ocurrió el sábado 10 en la intersección de Los Muergos y Calle 20, en el departamento de Maldonado. De acuerdo al portal Montevideo.com.uy, si bien se desconocen los motivos por los cuales la mujer bajó del vehículo con el bate, en las imágenes quedó registrado el intercambio de agresiones verbales con el acompañante del auto que estaba atrás. En ese momento comenzaron a grabar lo que sucedía.

Puntal del Este Portal precisó que, según testigos, el tránsito se encontraba totalmente congestionado durante la tarde, justo en el momento en que se desató la pelea. El hombre le recriminaba que todo Punta del Este estaba "parado por la señora". No se registraron daños materiales o heridos, pero si se vivió un momento de tensión cuando la agresora se acercó al conductor con al bate y le advirtió: “Vos no me va a decir boluda, ¿entendiste forro?”. El resto de los ocupantes del vehículo trataba de calmar la situación. Al final del video se ve a la conductora volver a su auto, estacionar en un parking de la calle y el otro rodado siguió circulando.