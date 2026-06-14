El último mensaje de la mujer que saltó desde 40 metros sin protección y murió en Brasil

La trágica muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, conmociona a Brasil. En las últimas horas se conoció el último mensaje que compartió en sus redes sociales antes del fatal desenlace cuando intentaba hacer un salto de cuerda elástica en la localidad de Limera, en el interior de San Pablo.

Rodrígues de Freitas murió tras saltar desde 40 metros de alturas en marco de una actividad de "bungee jumping". Según reportaron medios locales, hay seis detenidos por el hecho, entre ellos los empleados de la empresa que no habrían fijado correctamente el equipo.

En los videos que circularon en redes sociales se ve una cuerda sobre la superficie del puente, después de que tres empleados alzaran a la joven y la lanzaran al vacío.

El último mensaje

“¿Quién fue el loco que me dejó saltar de un puente?”, fue la última frase que la víctima había compartido en su cuenta de Instagram, que fue cerrada. Sin embargo, el medio O Globo consignó que la joven compartía allí imágenes de su vida cotidiana y contenido vinculado con con la actividad física, la naturaleza y el bienestar.

Según las investigaciones preliminares, la mujer participaba de una actividad de bungee jump organizada por una compañía privada cuando los instructores autorizaron el salto sin haber fijado correctamente el equipo. Los empleados deberían colocar los arneses de seguridad para que la joven rebotara, pero nunca sucedió.

Por antes de saltar, la víctima compartió una imagen en sus redes sociales donde se la ve en el Ponte do Esqueleto, desde el cual sería arrojada. El fatal accidente fue registrado por varios celulares, entre ellos, el de su novio. Las imágenes muestran cómo la joven era conducida a la plataforma de lanzamiento por parte del equipo responsable de la actividad.

En ese momento, la soga que debía sujetar a la turista se se ve enrollada en el suelo, mientras el resto de los asistentes comienza a gritar: “¡La cuerda! ¡La cuerda!”.

Quién era María Eduarda

María era profesora de educación física y trabajaba en un gimnasio de la ciudad paulista de Jandira, en la región metropolitana de San Pablo, según detallaron medios locales. En sus redes sociales compartía con frecuencia imágenes de entrenamientos, actividades al aire libre y momentos de contacto con la naturaleza.

La víctima fue atendida por profesionales del SAMU (Servicio Móvil de Emergencias Médicas) que se acercaron al lugar de la tragedia, pero no pudieron revertir la situación. La Policía Militar informó que, tras el episodio, dos de los empleados se dieron a la fuga por la zona boscosa de Limeira, aunque tiempo después fueron localizados con la ayuda de un helicóptero.

Según informaron las autoridades, varias personas vinculadas a la organización del evento serán investigadas por homicidio con dolo eventual, una figura jurídica que se aplica cuando alguien asume conscientemente el riesgo de que sus acciones puedan provocar la muerte de otra persona.