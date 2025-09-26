La histórica calle de CABA que cambia para siempre y modifica un barrio porteño

En el marco de una renovación urbanística, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) planea cambiar por completo la fisonomía de la calle Viamonte, una de las más icónicas de CABA. El objetivo de este proyecto es reconvertir este espacio en una zona segura, accesible, sostenible y amigable con el medio ambiente.

La iniciativa, que cuenta con la coordinación del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, abarca el trayecto que hace Viamonte desde Leandro N. Alem hasta Carlos Pellegrini.

Proyecto de renovación urbana en CABA: cómo será la nueva calle Viamonte

La renovación de la calle Viamonte impactará en, al menos, 21.000 residentes y visitantes diarios del microcentro porteño y estarán implicados 11.200 metros cuadrados de espacio público.

"La renovación de la calle Viamonte es un paso más en la transformación del microcentro, que se suma a la reconversión que también venimos realizando en la calle Tucumán. Con más superficie peatonal, más árboles y mejor iluminación, esta nueva obra va a mejorar la movilidad y devolverle vitalidad al entorno por donde circulan miles de vecinos, comerciantes y quienes trabajan todos los días en la zona", expresó Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público e Higiene Urbana.

No solo se modernizarán las veredas con nuevos mosaicos y superficies absorbentes, también se mejorará la iluminación y se ampliarán los espacios verdes para que las personas puedan estar más en contacto con la naturaleza entre tanta edificación. De hecho, se plantarán 86 árboles y se colocarán 22 columnas de alumbrado peatonal.

El Gobierno de la Ciudad estima que este proyecto beneficiará a 128 comercios y edificios ubicados en esa zona.

Estado del proyecto

La obra en la calle Viamonte ya inició. En este momento, se encuentran en el tramo Pellegrini y Suipacha. Por supuesto, el proyecto requerirá de cortes de tránsito y el traslado de ciertas líneas de colectivo.

Con el objetivo de que esta zona de la Ciudad de Buenos Aires reduzca el ruido del tránsito vehicular y del transporte público, las líneas 23, 115 y 99 pasarán a hacer su recorrido por la calle Corrientes.