Presentaron el Espacio Puebla en Tucumán: "Es hora de hablarle al pueblo"

La organización fue fundada tiene el desafío de centrarse en lo nacional y popular. Además aseguraron que la mirada está puesta en "hablarle más al pueblo y menos a los mercados".

Este sábado se lanzó el Espacio Puebla en la provincia de Tucumán, una organización que integra el Frente de Todos fundada por al ex Diputado José Cruz Campagnoli, al Secretario General de los Metrodelegados Beto Pianelli, al dirigente porteño Flavio Turné y al ex concejal de Moreno Horacio Chiqué.

"Es hora de hablarle más al pueblo y menos a los mercados. Poner la otra mejilla con los especuladores no es un buen camino", expresó Campagnoli durante su intervención en la Charla-Debate: “Los desafíos del Campo Nacional y Popular”, de la que participaron el ex diputado nacional José Vitar, la ex Ministra de Educación provincial Silvia Rojkes, los dirigentes kirchneristas Antonio Leone y Mario Koltan, y el referente de Puebla Tucumán, Gustavo Varela.

"La política económica del Frente de Todos tiene que estar al servicio del pueblo", señaló Campagnoli y agregó: "A las patronales agropecuarias hay que aplicarle la Ley de Abastecimiento para que liquiden la cosecha. El Poder económico pretende forzar una devaluación y a su vez condenar y proscribir a Cristina. Tenemos que estar alerta y movilizados" concluyó.

La organización política Espacio Puebla, fundada por un núcleo de dirigentes provenientes de Nuevo Encuentro, presentó su espacio en el Sindicato de Trabajadores de la Vivienda, ubicado en la calle San Lorenzo 44 de San Miguel de Tucumán.