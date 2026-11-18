El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a prisión perpetua a Justo Fernando Barrientos (69), principal acusado por el triple lesbicidio de Barracas ocurrido durante mayo del 2024. De esta manera, la Justicia acompañó el pedido del fiscal general y de las querellas por el ataque a tres mujeres y una cuarta víctima que sobrevivió aunque con graves quemaduras.

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Barrientos llegó al juicio como único imputado por los delitos de "homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y el uso de un medio idóneo para generar un peligro común, además de femicidio y lesbicidio". Atravesó todo el proceso detenido en el Penal de Ezeiza.

"El Tribunal resuelve condenar a Justo Fernando Barrientos por considerarlo autor del delito de homicidio agravado por haber sido cometido con ensañamiento, con alevosía, por odio a la orientación sexual de las víctimas y por la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común en perjuicio de Cobbas, Figueroa y Amarante; y de homicidio agravado por las mismas circunstancias pero en grado de tentativa respecto de Castro Riglos, a la pena de prisión perpetua", indicaron en la lectura de la sentencia, los jueces Adrián Pérez Lance, Juan Manuel Grangeat y Cinthia Oberlander.

En la misma línea, los magistrados declararon la "inconstitucionalidad" del artículo 14 del Código Penal y del Art. 56 bis de la Ley N° 24.660 y en consecuencia, su "inaplicabilidad" respecto a la pena impuesta. "Se ordena la obtención del perfil genético del condenado para su incorporación al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con la Investigación Criminal", añadieron.

Los fundamentos del fallo se darán a conocer el 19 de febrero de 2027.

Los hechos ocurrieron el 6 de mayo de 2024 en una pensión del barrio porteño de Barracas, ubicada sobre la calle Olavarría al 1600. Como consecuencia del incendio en la habitación donde dormían, Pamela Cobbas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante murieron en el lugar tras sufrir gravísimas quemaduras. Por su parte, Sofía Castro Riglos logró sobrevivir después de permanecer internada en el Instituto del Quemado durante un mes.

A lo largo del proceso judicial, donde declararon más de 20 testigos, las partes acusatorias buscaron probar que el ataque de Barrientos estuvo motivado por el odio hacia la orientación sexual de las tres víctimas. En ese contexto, las querellas sostuvieron que no se trató de un hecho aislado ni de un conflicto circunstancial; sino de un ataque dirigido a mujeres lesbianas. Según las partes y diversos testimonios, el autor de los crímenes las hostigaba de forma sistemática y las calificaba de "tortas".

Por su parte, el abogado defensor Ricardo Antonio Richiello pidió la absolución por el beneficio de la duda. "No se comprobó con certeza el rol del imputado", aseguró durante las audiencias. A su vez, requirió subsidiariamente una condena por homicidio simple al descartar los agravantes.

Qué declaró Barrientos en el juicio

Justo Fernando Barrientos declaró por primera vez ante el TOC N°5 de la Ciudad a mediados de octubre pasado. La audiencia se realizó de forma virtual desde el Complejo Penitenciario de Ezeiza, donde permanece con prisión preventiva desde que ocurrió el brutal hecho.

“No inicié el fuego”, afirmó con frialdad, y aseguró que no recuerda los detalles de aquella madrugada de mayo de 2024. En un relato breve, Barrientos rechazó haber utilizado nafta o pintura para provocar las llamas y se negó a responder las preguntas de la Fiscalía, las querellas y su propia defensa. “Nunca trabajé con nafta ni pintura. Me adjudican algo de lo que no tengo idea”, sostuvo.

También intentó despegarse de la figura del crimen de odio: “Jamás tuve discusiones con la gente de ahí, jamás le grité nada a nadie, jamás agredí ni pegué a nadie como dicen. Nunca discriminé a nadie”. Sobre las víctimas, dijo que no hablaba con ellas de “cuestiones personales ni gustos sexuales” y que sentía “respeto hacia ellas y la diversidad”.

Además intentó -sin éxito- reconstruir los momentos previos al ataque, aunque sostuvo que no podía recordar con claridad lo sucedido. “Una noche que ellas estaban discutiendo fui a pedirles que pararan porque era muy duro estar en esas circunstancias, y de pronto pasó lo que pasó. Yo sentí un roce en el cuello y traté de agarrar un balde para ayudar”, declaró. Luego aseguró que perdió el conocimiento y que despertó en una dependencia policial. “Cuando desperté fue en la comisaría y me dijeron que me autoagredí”, expresó, y agregó: “Trato de acordarme de todo lo que ha pasado y no puedo volver a recordar”.

La declaración de Barrientos contrastó con la prueba técnica expuesta durante las audiencias. Peritos especializados y bomberos coincidieron en que el incendio tuvo un origen intencional y que comenzó en una de las camas de la habitación que compartían las cuatro mujeres. Por otra parte, en el lugar se secuestró un tacho de pintura utilizado como balde que presentaba marcas de tiznamiento y derretimiento en su manija. Mientras que testimonios de vecinos indicaron que el hombre habría agredido a una de las víctimas en el pasillo cuando intentaba escapar de las llamas.