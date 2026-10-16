Triple lesbicidio de Barracas: rompió el silencio por primera vez el único acusado

Justo Fernando Barrientos, el único acusado por el triple lesbicidio de Barracas, declaró por primera vez en el juicio y negó haber iniciado el incendio que provocó la muerte de Pamela Fabiana Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante y dejó gravemente herida a Sofía Castro Riglos. La audiencia se realizó de forma virtual desde el Complejo Penitenciario de Ezeiza, donde el imputado permanece con prisión preventiva. “No inicié el fuego” , afirmó con frialdad, y aseguró que no recuerda los detalles de aquella madrugada de mayo de 2024. Fue la última audiencia de prueba antes de los alegatos, que el tribunal fijó para el 26 y 28 de octubre.

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“Nunca discriminé a nadie”

En un relato breve, Barrientos rechazó haber utilizado nafta o pintura para provocar las llamas y se negó a responder las preguntas de la fiscalía, las querellas y su propia defensa. “Nunca trabajé con nafta ni pintura, no inicié el fuego. Me adjudican algo de lo que no tengo idea” , sostuvo. También intentó despegarse de la figura del crimen de odio: “Jamás tuve discusiones con la gente de ahí, jamás le grité nada a nadie, jamás agredí ni pegué a nadie como dicen. Nunca discriminé a nadie”. Sobre las víctimas, dijo que no hablaba con ellas de “cuestiones personales ni gustos sexuales” y que sentía “respeto hacia ellas y la diversidad”.

El relato de la noche del incendio

Barrientos intentó reconstruir los momentos previos al ataque, aunque sostuvo que no podía recordar con claridad lo sucedido. “Una noche que ellas estaban discutiendo fui a pedirles que pararan porque era muy duro estar en esas circunstancias, y de pronto pasó lo que pasó. Yo sentí un roce en el cuello y traté de agarrar un balde para ayudar” , declaró. Luego aseguró que perdió el conocimiento y que despertó en una dependencia policial. “Cuando desperté fue en la comisaría y me dijeron que me autoagredí” , expresó, y agregó: “Trato de acordarme de todo lo que ha pasado y no puedo volver a recordar”.

Las pruebas que lo complican

La declaración de Barrientos contrastó con la prueba técnica expuesta durante las audiencias. Peritos especializados y bomberos coincidieron en que el incendio tuvo un origen intencional y que comenzó en una de las camas de la habitación que compartían las cuatro mujeres. Un experto explicó que las marcas de combustión resultaban compatibles con la presencia de un líquido acelerante, mientras que un bombero aseguró que había un fuerte olor a alcohol en el pasillo. En el lugar también se secuestró un tacho de pintura utilizado como balde, que presentaba marcas de tiznamiento y derretimiento en su manija. Además, testimonios de vecinos indicaron que Barrientos habría agredido a una de las víctimas en el pasillo cuando intentaba escapar de las llamas.

El contexto del crimen de odio

El ataque ocurrió el 6 de mayo de 2024 en una pensión ubicada sobre la calle Olavarría al 1600, en el barrio porteño de Barracas. Las cuatro mujeres vivían allí y, según la acusación, ya habían sufrido hostigamiento e insultos por parte del imputado. Barrientos está acusado de “triple homicidio agravado por odio de género y orientación sexual, con alevosía y ensañamiento, y por un medio idóneo para crear un peligro común” , además de tentativa de homicidio en relación con la sobreviviente. El juicio, que comenzó en mayo de 2026, busca determinar si el ataque estuvo motivado por el odio hacia la orientación sexual de las víctimas. La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT+) participa de la querella y subraya que este proceso puede marcar un precedente judicial. Los alegatos de la acusación están previstos para fines de octubre, y luego la defensa tendrá su turno antes del veredicto.