Triple femicidio de Florencio Varela: quiénes son los cuatro nuevos detenidos, uno por uno

La investigación por el triple crimen en Florencio Varela avanzó con la detención de cuatro acusados más. Según un informe reservado, los detenidos tendrían vínculos con la estructura narco investigada por el femicidio de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez.

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Los acusados son Ramiro Luis Mansur, Verónica Emilce Chieto, María Inés Olivera y Eugenia Quispe Gallardo, todos de nacionalidad argentina. Fueron atrapados después de una investigación que incluyó intervenciones telefónicas y filmaciones de inteligencia en la villa 1-11-14. Este lunes, quedaron a disposición del juez federal N°2 de Morón Jorge Rodríguez.

Según el expediente, los cuatro en mayor o menor medida habrían formado parte de la organización investigada. Algunos aparecen señalados como integrantes de la banda y otros son considerados posibles colaboradores o miembros de una estructura de apoyo.

Quién es quién: uno por uno, los nuevos detenidos del triple femicidio

Ramiro Mansur, el más complicado en el triple femicidio

Ramiro Mansur tiene 51 años y es vecino del Barrio Illia. Según la investigación, varios de los ya imputados habían mencionado a un hombre llamado “Ramiro” como quien les habría entregado ropa limpia a dos sospechosos tras los crímenes. Esos dos serían Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, y David Morales Huamani, conocido como “El Loco David”.

El informe reservado lo ubica como un integrante de la segunda línea de la organización, encargado de tareas logísticas de los homicidios. Los investigadores sostienen que Mansur habría proporcionado autos a Morales Huamani. Además tiene antecedentes: en el 2018 fue condenado a tres años de prisión en suspenso por una causa vinculada al narcotráfico y la tenencia ilegal de un arma.

Inés Olivera, la mujer detenida de 70 años

También fue detenida María Inés Olivera, una mujer de 70 años, quien habría funcionado como presunta prestanombres de Mansur. La investigación señala que habría aportado sus datos para tarjetas SUBE, líneas telefónicas y billeteras virtuales.

Durante el procedimiento realizado en su casa se secuestró además una pistola calibre 9 milímetros.

"Mamá Coca", de 36 años

Otra de las detenidas es Verónica "Mamá Coca" Chieto, de 36 años, quien fue pareja de Bernabé Mallón, alias “El Tío”, también detenido en la causa y señalado como encargado de tareas logísticas.

Eugenia, la presunta mula de Pequeño J

La cuarta detenida es Eugenia Quispe Gallardo, identificada como una presunta “mula” vinculada con “Pequeño J”. Su nombre tomó especial relevancia por una carta encontrada durante un procedimiento en Florencio Varela, dirigida a Valverde.

La carta nunca fue enviada, pero trascendió en los medios y ahora el abogado de Pequeño J Lucas Contreras Alderete anticipó que presentará un escrito para impedir que sea incorporada a la investigación.

En la misma línea, cuestionó que el documento haya aparecido a pesar del secreto de sumario y sostuvo que su difusión podría utilizarse para influir sobre la opinión pública y la situación procesal de su cliente.