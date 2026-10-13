El Vaticano informó que el papa León XIV fue operado por un adenocarcinoma pulmonar, un cáncer de células no pequeñas. Durante la intervención se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante cirugía videoasistida, según el parte médico del Policlínico Gemelli de Roma.

{{{htmlAmp}}}

"El examen histológico in situ ha confirmado el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal y como se sospechaba a partir de los exámenes preoperatorios", indica el parte médico firmado por el doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora, responsable de la intervención.

Según el sitio cáncer.gov, una vez diagnosticado el cáncer de pulmón, se realizan exámenes para determinar si las células cancerosas se extendieron dentro del tórax o a otras partes del cuerpo. Este análisis se conoce como estadificación, ya que es importante conocer el estadio que permita planificar el tratamiento.

¿Cómo se estudia el adenocarcinoma pulmonar?

El proceso para evaluar y diagnosticar el adenocarcinoma pulmonar como el detectado en el pontífice consiste en el uso de herramientas como la tomografía computarizada (TC) para localizar de forma precisa el nódulo. Estos exámenes demostraron que la lesión se encontraba en un estado inicial, muy temprano y bien localizado.

Aunque las imágenes permitían sospechar la existencia de un tumor maligno o adenocarcinoma, este tipo de estudios por sí solos no bastan para dar un dictamen definitivo. Además, algunas de las pruebas utilizadas para diagnosticar el cáncer de pulmón de células no pequeñas también sirven para determinar el estadio de la enfermedad.

Las pruebas con imágenes

De acuerdo al sitio mencionado, las pruebas con imágenes que se pueden usar durante el proceso de estadificación son las siguientes:

Imágenes por resonancia magnética (IRM) del encéfalo: procedimiento para el que usan un imán, ondas de radio y una computadora a fin de crear una serie de imágenes detalladas de áreas del interior del encéfalo. El procedimiento también se conoce como imágenes por resonancia magnética nuclear (IRMN).

procedimiento para el que usan un imán, ondas de radio y una computadora a fin de crear una serie de imágenes detalladas de áreas del interior del encéfalo. El procedimiento también se conoce como imágenes por resonancia magnética nuclear (IRMN). Tomografía por emisión de positrones-tomografía computarizada (TEP): consiste en inyectar en una vena una cantidad pequeña de glucosa (azúcar) radiactiva. Luego un escáner rota alrededor del cuerpo y crea imágenes computarizadas y detalladas de los lugares del interior del cuerpo que usan la glucosa. Las imágenes se usan para encontrar células cancerosas en el cuerpo porque absorben más glucosa que las células normales. Las TEP y TC se realizan al mismo tiempo. Esto se llama TEP-TC.

consiste en inyectar en una vena una cantidad pequeña de glucosa (azúcar) radiactiva. Luego un escáner rota alrededor del cuerpo y crea imágenes computarizadas y detalladas de los lugares del interior del cuerpo que usan la glucosa. Las imágenes se usan para encontrar células cancerosas en el cuerpo porque absorben más glucosa que las células normales. Las TEP y TC se realizan al mismo tiempo. Esto se llama TEP-TC. Gammagrafía ósea: verifica si hay células en los huesos. Se inyecta una cantidad muy pequeña de material radioactivo en una vena y este recorre el torrente sanguíneo. El material radiactivo se acumula en los huesos con cáncer y se detecta con un escáner.

verifica si hay células en los huesos. Se inyecta una cantidad muy pequeña de material radioactivo en una vena y este recorre el torrente sanguíneo. El material radiactivo se acumula en los huesos con cáncer y se detecta con un escáner. Prueba de función pulmonar (PFP): se utiliza para verificar si los pulmones funcionan correctamente. Mide cuánto aire contienen los pulmones, y la rapidez con la que el aire entra y sale de los pulmones. Asimismo, mide la cantidad de oxígeno que se usa y la cantidad de dióxido de carbono que sale durante la respiración. También se la denomina prueba de funcionamiento del pulmón.

se utiliza para verificar si los pulmones funcionan correctamente. Mide cuánto aire contienen los pulmones, y la rapidez con la que el aire entra y sale de los pulmones. Asimismo, mide la cantidad de oxígeno que se usa y la cantidad de dióxido de carbono que sale durante la respiración. También se la denomina prueba de funcionamiento del pulmón. Aspiración de la médula ósea y biopsia: consiste en la extracción de una muestra de médula ósea, sangre y un trozo pequeño de hueso mediante la introducción de una aguja hueca en el hueso de la cadera o el esternón. Un patólogo observa la médula ósea, la sangre y el hueso al microscopio para verificar si hay signos de cáncer.

¿Qué se sabe de la salud del papa León XIV?

Los médicos también detallaron que el Santo Padre permaneció en el quirófano unas tres horas: "La duración de la intervención fue de unos 90 minutos. La intervención ha sido un éxito y no se han producido complicaciones". Tras la intervención, León XIV se "despertó sin problemas" y, tras un breve período de observación, regresó a su habitación en la décima planta.

La operación estuvo a cargo de un equipo dirigido por Margaritora, con la colaboración de la profesora Elisa Meacci, la doctora María Teresa Congedo y el doctor Leonardo Petracca Caravella. Mientras que el equipo de anestesiología estuvo compuesto por el profesor Massimo Antonelli, el doctor Giovanni Punzo y el doctor Giuseppe Bello.