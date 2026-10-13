Qué es un adenocarcinoma pulmonar, la enfermedad respiratoria que tiene el papa León XIV

El adenocarcinoma pulmonar es un tipo de cáncer que se desarrolla cuando las células que recubren determinadas zonas del pulmón se vuelven cancerosas. Según la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica, representa cerca del 40% de los casos de cáncer de pulmón de células no pequeñas, una de las principales categorías de esta enfermedad. Se origina en las células glandulares que producen sustancias como el moco y suele localizarse en los alvéolos, pequeños sacos de aire que permiten el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono durante la respiración. Este martes se confirmó que el Papa León XIV fue operado por esta condición.

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El tabaquismo constituye el principal factor de riesgo del cáncer de pulmón y está relacionado con alrededor del 80% de las muertes por esta enfermedad, según la Sociedad Americana contra el Cáncer. Sin embargo, el adenocarcinoma también es el tipo de cáncer pulmonar más frecuente entre las personas que nunca fumaron. Otros factores que pueden aumentar las probabilidades de desarrollarlo son la exposición al humo de segunda mano, al radón, al amianto y a determinadas sustancias químicas presentes en algunos entornos laborales, así como a la contaminación derivada de los gases de escape del diésel.

Aunque algunos factores de riesgo pueden prevenirse o reducirse, no todos los casos están vinculados con hábitos personales o exposiciones evitables. El adenocarcinoma pulmonar puede presentarse tanto en hombres como en mujeres y también afecta a personas jóvenes. Por eso, conocer los factores asociados a la enfermedad y consultar ante síntomas respiratorios persistentes resulta importante para facilitar la evaluación médica y, cuando corresponda, el diagnóstico oportuno. La confirmación del cáncer y la elección del tratamiento dependen de estudios clínicos específicos y de las características particulares de cada paciente.

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