La empresa Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) y el Club Atlético River Plate (CARP) firmaron un acuerdo para extender el horario de servicio de la Línea D los días de partido en el Estadio Monumental.

La iniciativa tiene como objetivo promover el uso del transporte público y facilitar la movilidad en el distrito porteño, garantizando el regreso a las personas que asistan a los encuentros disputados en el recinto deportivo del club de Núñez.

“El Subte es un servicio clave en la Ciudad, especialmente para los eventos masivos, porque permite transportarse con rapidez y evitar el uso de transporte privado. Estamos muy contentos de llevar adelante esta iniciativa, que facilita la vida a miles de personas, que van a poder ir a la cancha y regresar más rápido”, señaló el presidente de SBASE, Javier Ibañez.

Por su parte, el Secretario General de CARP, Stefano Di Carlo, destacó: “Es muy importante seguir mejorando todo lo que hace a la experiencia del día de partido, desde el momento en que adquirís tu entrada hasta la desconcentración del Estadio. Trabajamos constantemente para que cada socio e hincha tenga mayor comodidad, orden y agilidad al venir al Mâs Monumental”.

¿Cómo y cuándo funcionará el sistema de horarios extendidos en el subte de la Ciudad de Buenos Aires?

La iniciativa que busca reducir la dependencia del transporte privado y, al mismo tiempo, potenciar la cultura en la Ciudad de Buenos Aires, promoviendo un transporte más eficiente y sustentable en zonas de alta concentración de personas, funcionará en la Línea D todos los días que se disputen partidos en el Estadio Monumental.

La ampliación comenzó como una prueba piloto en la Línea B los viernes de diciembre, enero y febrero, y a partir de marzo, debido al éxito de la flexibilidad horaria, se sumaron los sábados. También se realizaron servicios especiales de desconcentración en el marco del Buenos Aires Trap, de los recitales de Green Day, La Renga, Los Piojos, Kendrick Lamar, Guns N’ Roses, Airbag, y en partidos de la Selección Argentina y de Copa Libertadores en el Monumental.