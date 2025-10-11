La Asociación Argentina de Empresarios de Transporte Automotor (AAETA) publicó índice de densidad urbana de colectivos 2025. La nómina que muestra la cantidad de unidades que circulan en promedio por cada kilómetro cuadrado de superficie urbana la lideró San Juan, al mostrar 5 colectivos por km², seguida por Gran Mendoza y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con 4,7 cada una.

¿Qué es la RedTulum de San Juan, el sistema de colectivos más nutrido de Argentina?

La RedTulum es la denominación del sistema de transporte público de la provincia de San Juan.

Compuesto por una red primaria y una secundaria de líneas cuyo servicios conectan diferentes ciudades y localidades, es operado por diferentes empresas privadas.

"RedTulum consiste en un sistema integral para la movilidad social que amplía la conectividad entre distintos puntos de la provincia", destaca la iniciativa en su sitio oficial.

¿Cómo funciona la RedTulum de San Juan?

Red primaria

La red primaria de RedTulum está constituida por recorridos denominados troncales, corredores, interurbanos y perimetrales que establecen conectividad al interior del Gran San Juan y zonas de los departamentos Albardón, Caucete, Pocito y 9 de Julio.

Línea NS (Troncal norte-sur)

Línea TEO 1 (Troncal este-oeste)

Línea TEO 2 (Troncal este-oeste)

Línea TEO 3 (Troncal este-oeste)

A corredor inter-hospitalario

B corredor Benavidez

C corredor Líbano

D corredor Alto de Sierra

E corredor Trinidad

10 perimetral suroeste

20 perimetral sureste

30 perimetral este

40 perimetral norte

2 interurbana sur

3 interurbana este

4 interurbana norte

Red secundaria

La red secundaria, en tanto, tiene por función conectar áreas como barrios periféricos (en caso del Gran San Juan) y los departamentos restantes que conforman el distrito.

Zona Centro - Oeste

Capital - Rivadavia

100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 120 , 121 , 122 , 123 , 124 , 125 , 126 , 127.

Zonda - Ullum

140 , 141 , 142 , 160 , 161, 162.

Zona Sur

Rawson - Pocitos - Sarmiento

200 , 201 , 202 , 203 , 204 , 205 , 206 , 207 , 208 , 209 , 210 , 211 , 212 , 213 , 214 , 240 , 241 , 242 , 243 , 244 , 245 , 246 , 260 , 262 , 263 , 264 , 265 , 266 .

Zona Este

Santa Lucia - 9 de julio - Caucete - 25 de Mayo

300 , 301 , 302 , 303 , 304 , 305 , 320 , 321 , 322 , 323 , 340 , 341 , 342 , 343 , 344 , 345 , 360 , 361 , 362 , 363 , 364.

Zona Norte

Albardón - Angaco - Chimbas - San Martín

400 , 401 , 402 , 403 , 404 , 405 , 406 , 407 , 408 , 420 , 421 , 422 , 423 , 440 , 441 , 442 , 443 , 444 , 460 , 461 , 462.

