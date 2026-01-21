Un aeropuerto argentino tendrá un nuevo sistema de transporte y será único en el continente

Un aeropuerto de Argentina sumará un nuevo medio de transporte que conecta con la ciudad capital.

El Aeropuerto Internacional El Plumerillo, en la provincia de Mendoza, incorporará un nuevo sistema de transporte que se encuentra entre los más modernos del continente. Se trata del Metrotranvía, una de las obras de movilidad más ambiciosas del país que tendrá un impacto positivo en la conectividad de la zona.

Según informó el gobierno de Mendoza, la extensión del Metrotranvía registra un avance cercano al 70%. El sistema ya contaba con 18 kilómetros y pasará a tener 40 cuando finalicen los trabajos, que contemplan la construcción de nueve paradores operativos mientras se continúa trabajando en dos estaciones adicionales.

También se realizaron casi 10 kilómetros de vías, combinando tramos dobles y simples con obras eléctricas y pasos a nivel que garantizan mayor seguridad y eficacia operativa. Durante el 2025, en el marco del convenio firmado entre STM y el Metropolitan Transit System (MTS) de San Diego, Estados Unidos, ingresaron 12 nuevas duplas destinadas a la ampliación del Metrotranvía.

Cómo son las nuevas obras del Metrotranvía en Mendoza

Según informaron medios locales, el proyecto avanza más rápido de lo previsto y abre la chance de que esté operativo antes de fin de año. En total, la provincia ya recibió 27 unidades de las 39, con las que podrán robustecer un servicio ágil, intermodal y sustentable, alineado con los objetivos del plan provincial de transporte.

Para el 2026 está prevista la llegada de las 12 duplas restantes durante el próximo año. La modernización del Metrotranvía no solo se expresa en más material rodante, sino también en una fuerte inversión en infraestructura inteligente.

Los nuevos paradores del Metrotranvía

Los nuevos paradores contarán con:

Cierre perimetral con visibilidad total interna y externa.

Materiales resistentes al vandalismo.

Accesos adaptados para personas con movilidad reducida.

Portales automáticos sincronizados con la llegada de las duplas.

Molinetes bidireccionales con sistemas antisalto.

Hasta fines de diciembre se había finalizado 11 paradores, mientras que otros cinco se encuentran en ejecución. El resto corresponde a las etapas III y IV y se estima que concluirán en marzo de este año.

Cómo es el nuevo Metrotranvía de Mendoza

El proyecto de ampliación también incluye dos grandes ramales que extienden el alcance del Metrotranvía tanto hacia el sur como hacia el norte en una configuración que transforma su rol dentro del sistema de transporte público.

Hacia el sur se completaron 16 kilómetros entre el parador Pellegrini y Luján de Cuyo con la incorporación de una ciclovía y un paseo peatonal paralelos al corredor que permiten enriquecer la experiencia urbana.

Mientras que hacia el norte se prevé una ampliación de seis kilómetros desde Avellaneda hasta el aeropuerto con una terminal ferroviaria moderna integrada al flujo de pasajeros.

Cuándo terminará el tramo que conecta con el aeropuerto de El Plumerillo

"Ya están operativos los nuevos paradores. Esto significa más seguridad y control en el transporte público. Con tecnología inteligente, el gobierno de Mendoza facilita el pago y reduce la evasión. Para 2026, todas las estaciones del servicio estarán renovadas, con tecnología conectada al 911", aseguró el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema.

El funcionario indicó que también avanzaron también con la extensión del Metrotranvía hacia Luján de Cuyo y el aeropuerto, "con más del 70% de obra ejecutada y financiamiento garantizado. Gestión, planificación y resultados para un transporte moderno y seguro en Mendoza”.