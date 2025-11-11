La formación descarriló este martes en inmediaciones de Liniers.

El servicio de tren de la línea Sarmiento se encuentra reducido tras haber descarrilado una formación a la altura de Liniers este martes. En la zona trabajan los Bomberos de la Ciudad, que se desplazaron con dos dotaciones hacia el cruce de Timoteo Gordillo y Rivadavia.

Además, están presentes el Grupo Especial de Rescate, un puesto comando y la unidad de médicos, además de personal del SAME que trasladó a cuatro pasajeros con politraumatismos, según confirmó la Policía de la Ciudad.

¿Cómo funciona el tren Sarmiento?

La formación que descarriló se dirigía desde Moreno hasta Once. De manera preventiva, la energía de ambas vías fue interrumpida, por lo que el servicio circula limitado. Por el momento, los ramales Haedo y Castelar circulan hasta Moreno, en la zona oeste del conurbano bonaerense.

¿Cómo fue el descarrilamiento del tren Sarmiento?

El descarrilamiento se produjo a las 15.50 en una formación que había salido de Moreno con dirección a la estación de Once. La cantidad de pasajeros heridos ascendió a siete en los últimos minutos.

La formación se descarriló a unos 100 metros de un paso a nivel ubicado en la zona de la intersección de Timoteo Gordillo y avenida Rivadavia. Ante lo sucedido, los pasajeros se vieron obligados a descender de las formaciones.

Según Infobae, se encuentra en camino el tren de auxilio, por lo que se estima que el servicio se normalizará hacia la noche, aunque resta confirmación oficial.

Noticia en desarrollo