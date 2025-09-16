Trámites más ágiles de VTV en PBA: cómo se hacen y los nuevos cambios para los usuarios.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires relanzó la página web oficial de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) con el objetivo de agilizarla y reforzar la seguridad del sitio contra estafas. ¿Cómo y dónde realizar los trámites rápido?

Un sitio más moderno para renovar la VTV: a dónde hacer los trámites ágiles

El Ministerio de Transporte bonaerense, a cargo de Martín Marinucci, renovó la página web de la VTV de la Provincia, con una optimización en la navegación y servicios digitales para que los usuarios puedan tener una mejor experiencia al realizar sus trámites.

El rediseño implica una relación más cercana con quienes utilizan el servicio, permitiendo a las y los bonaerenses resolver trámites con mayor comodidad y desde cualquier dispositivo. Ahora, la nueva plataforma ahora ofrece la posibilidad de:

El acceso a turnos, historial de verificaciones, vencimientos y toda la información necesaria desde un único perfil personalizado.

Herramientas para realizar denuncias anónimas y profundizar el combate contra las estafas.

Incorpora un servicio digital de atención personalizada, que optimiza la gestión de consultas y turnos y brinda respuestas actualizadas.

Acceso a un mapa interactivo con la ubicación de cada una de las plantas oficiales.

La página para solicitar turnos para hacer la VTV en la Provincia fue modernizada.

Además de mejorar la experiencia de los conductores, la renovación busca combatir el creciente número de estafas que circulan en redes sociales y sitios no oficiales. Desde el Ministerio que lidera Marinucci explicaron: "Se busca redoblar los esfuerzos contra las páginas truchas que ofrecen un servicio ilegal y estafan a la ciudadanía cometiendo un perjuicio contra la administración pública. Por caso, también se podrán realizar denuncias y seguir el estado de las mismas".

En ese sentido, en las últimas semanas, el Gobierno bonaerense denunció ante la Justicia un total de 227 páginas de Verificación Técnica Vehicular ilegales en el “Marketplace” de la red social Facebook. La medida fue tomada luego de que la Dirección Provincial de VTV constató el ofrecimiento del servicio de manera ilegal.

"Con esta iniciativa, el Ministerio de Transporte sigue avanzando en la modernización del Estado y en la construcción de un servicio público más accesible, ágil y transparente, poniendo la tecnología al servicio de las personas", aseguraron desde la cartera de Marinucci.

Cómo hacer la VTV en la provincia de Buenos Aires

El proceso de verificación consiste en una revisión del estado mecánico, de seguridad y de emisiones contaminantes del vehículo. Se trata de un trámite obligatorio que debe renovarse y para el cual hay que contar con:

Turno previo: el turno para la VTV debe solicitarse exclusivamente a través del sitio web oficial, donde las personas deben crearse un perfil

Documentación: para realizar la VTV el conductor necesita presentarse con el DNI, licencia de conducir vigente, cédula verde o azul, el seguro del vehículo al día y el comprobante de pago del turno.

Cabe recordar que los costos del trámite varía de acuerdo al tipo y uso de vehículo, suelen quedar exceptuados del pago los como vehículos de uso municipal, bomberos o para personas con discapacidad.