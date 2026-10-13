El TramBus, más cerca: presentan las unidades que conectarán Nueva Pompeya con Aeroparque

Los vehículos comenzarán a operar en la futura traza T1, que unirá el Centro de Trasbordo Sáenz, en Nueva Pompeya, con el Aeroparque Jorge Newbery.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) avanza con la incorporación de los vehículos que prestarán el servicio del TramBus, el nuevo sistema de transporte eléctrico que conectará el sur y el norte porteño. Las primeras imágenes, difundidas para el ministro de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad, Pablo Bereciartua, muestran unidades articuladas de 18 metros de largo, con capacidad para trasladar hasta 120 pasajeros.

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Los vehículos comenzarán a operar en la futura traza T1, que unirá el Centro de Trasbordo Sáenz, en Nueva Pompeya, con el Aeroparque Jorge Newbery.

"Así se ven. Tienen 18 metros de largo y capacidad para transportar 120 pasajeros", destacó el ministro de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad, Pablo Bereciartua.

La presentación de los coches se produce mientras continúan los trabajos de infraestructura necesarios para habilitar el recorrido, que tendrá aproximadamente 20 kilómetros de extensión.

¿Cómo serán las unidades del TramBus?

El titular de la cartera de Infraestructura y Movilidad porteña compartió imágenes de los nuevos coches y señaló que los vehículos articulados comienzan a estar listos mientras continúan los trabajos sobre la traza.

"Mientras terminamos las obras en los 20 km de la traza del TramBús, ya empiezan a estar listos los vehículos articulados que dentro de poco van a conectar Nueva Pompeya con Aeroparque", puntualizó Bereciartua.

Las unidades serán 100% eléctricas y contarán con sistemas de asistencia a la conducción, cámaras y espejos retrovisores digitales. Además, tendrán una autonomía mínima de 270 kilómetros.

La flota incluirá coches articulados de 18 metros, con capacidad para 120 pasajeros, y convencionales de 12 metros, preparados para trasladar entre 70 y 85 personas. El equipamiento también contemplará aire acondicionado, conexión wifi, puertos USB y sistemas de información para los usuarios.

¿Cómo será el recorrido del TramBus?

La primera línea, denominada T1, circulará por carriles exclusivos o preferenciales y contará con paradores accesibles. El trayecto atravesará ocho barrios porteños y ofrecerá combinaciones con las líneas A, B, D, E y H del subte, además de servicios ferroviarios.

El esquema operativo contempla una frecuencia de cuatro minutos durante las horas pico y una demanda estimada de 50.000 pasajeros diarios. A su vez, el sistema incorporará semáforos inteligentes para priorizar la circulación de los vehículos en cruces importantes.

La habilitación del servicio dependerá de la finalización de las obras viales y de los paradores. Como antecedente, ya funciona una prueba piloto con unidades eléctricas en el ramal C de la línea 34, entre Liniers y Aeroparque, que permite evaluar su desempeño y tecnología.