Qué hacer gratis en Buenos Aires: 11 planes y actividades para hacer sin costo en Primavera

La Ciudad de Buenos Aires ofrece numerosas propuestas para disfrutar de la primavera, ya sea que el cielo esté nublado o soleado, sin tener que gastar tanto. Desde jardines en plena floración, reservas naturales, museos, miradores y espacios culturales, hay alternativas gratuitas que combinan paseo, historia y entretenimiento para todos los gustos y completamente gratis.

{{{htmlAmp}}}

Los mejores 11 planes gratis para disfrutar en la Ciudad de Buenos Aires

1. Rosedal de Palermo

Es la postal clásica de la primavera. El paseo reúne unos 8.000 rosales de 93 variedades y, entre septiembre y noviembre, alcanza su momento de mayor esplendor, con más de 18.000 rosas en flor. El acceso es gratuito, por lo que octubre resulta un momento ideal para recorrerlo.

2. Jardín Botánico Carlos Thays

En pleno Palermo, este espacio de siete hectáreas reúne más de 6.000 especies de plantas. Abre de martes a viernes desde las 8 y los sábados, domingos y feriados desde las 9.30, hasta las 18, y cierra los días de lluvia. Ofrece visitas guiadas gratuitas sin inscripción previa y recorridos autoguiados con código QR.

3. Reserva Ecológica Costanera Sur

Abre de martes a domingo, cuenta con seis senderos que suman unos 10 kilómetros y su ingreso es gratuito, aunque puede cerrar ante lluvias o vientos fuertes. Durante 2026 volvieron las visitas nocturnas guiadas «A la luz de la luna», sin costo, con inscripción online y cupos limitados.

Reserva Ecológica Costanera Sur

4. Parque de la Memoria

A orillas del Río de la Plata, este espacio de 14 hectáreas alberga el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado y un programa de arte público, con entrada libre y gratuita. En su sala de exposiciones se exhibe hasta octubre de 2026 una muestra con obras de artistas argentinos que denunciaron desde el arte la violencia del terrorismo de Estado.

5. Museo del Agua

Funciona en el Palacio de las Aguas Corrientes, en Balvanera. Detrás de su fachada de cerámicas se exhiben planos históricos y una colección de sanitarios de 1900, entre ellos inodoros con forma de elefante. Las visitas guiadas son gratuitas y requieren reserva previa, por lo que se recomienda consultar los turnos disponibles.

6. Mirador de la Fundación Cassará.

Situado sobre la Avenida de Mayo, permite observar la ciudad desde una perspectiva poco habitual. Se accede mediante el ciclo de visitas guiadas gratuitas a miradores porteños, que requieren inscripción previa y tienden a agotarse rápido.

7. Safari nocturno en el Palacio Libertad

El ex Centro Cultural Kirchner propone recorridos nocturnos gratuitos por diferentes partes del sitio. Es gratis, pero requiere el retiro de entradas, ya que los cupos son limitados. Además, la sala inmersiva del Palacio Libertad presenta durante octubre otras experiencias gratuitas de proyecciones en 360 grados, cuya cartelera se renueva con frecuencia.

Safari Nocturno en el Palacio Libertad

8. Museo Nacional de Bellas Artes

En Recoleta, el ingreso es gratuito, con una contribución voluntaria. Su colección incluye obras de Goya, Rembrandt, Van Gogh y Monet, junto con arte argentino. Abre de martes a domingo.

9. Museo Histórico Nacional

Frente al Parque Lezama, en San Telmo, repasa la historia argentina a través de objetos emblemáticos, como el poncho de Rosas, con entrada libre y gratuita. Es un buen punto de partida para caminar luego por el barrio.

10. Cementerio de la Recoleta

Es uno de los paseos más elegidos de la ciudad y alberga tumba de personajes icónicos de la historia argentina. La más visitada suele ser la de Eva Perón. Los residentes ingresan sin costo con DNI, todos los días de 9 a 17.

11. Anfiteatro del Parque Centenario

Este escenario al aire libre de Caballito ofrece espectáculos gratuitos de música y danza. En algunas funciones, las entradas se entregan en el lugar por orden de llegada. Se aconseja seguir los canales oficiales para conocer la programación y las posibles suspensiones por lluvia.