La iniciativa fue impulsada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que conmemora el lanzamiento de Sputnik y la entrada en vigor del Tratado del Espacio Ultraterrestre.

La Semana Mundial del Espacio se celebra hasta el 10 de octubre en más de 100 países, entre ellos la Argentina. La iniciativa fue impulsada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que conmemora el lanzamiento de Sputnik y la entrada en vigor del Tratado del Espacio Ultraterrestre.

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Bajo el lema la “Revolución de los Cohetes”, la celebración convoca este año a agencias, escuelas y empresas a ser parte de la divulgación espacial. Durante esta semana también se suman universidades, museos, centros de ciencia y clubes de astronomía que organizarán actividades abiertas al público.

En nuestro país, las principales actividades serán en La República de los Niños (Gonnet, La Plata), el Planetario de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y museos, universidades, clubes de astronomía y espacios culturales de todo el país.

¿Por qué se celebra la Semana Mundial del Espacio?

La Semana Mundial del Espacio se celebra para destacar las contribuciones de la ciencia y la tecnología espacial a la mejora de la condición humana. Además, la elección de la fecha se debe a que el 4 de octubre de 1957 se lanzó el Sputnik 1, el primer satélite artificial de la Tierra que marcó el inicio de la era espacial.

Mientras que el 10 de octubre entró en vigencia el Tratado del Espacio Exterior, que establece los principios jurídicos para el uso pacifico del espacio y los cuerpos celestes. El objetivo de la celebración es "forjar la fuerza laboral del mañana" inspirando a los estudiantes, "educar al público sobre las actividades espaciales" y fomentar la cooperación internacional en la divulgación y la educación sobre el espacio.

Cada año, el Consejo de Dirección de la Asociación de la Semana Mundial del Espacio elige un tema en estrecha coordinación con la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas, que ofrece una orientación general a los participantes de la celebración sobre el contenido de los programas. El enfoque de este año es analizar el impacto de la tecnología de cohetes reutilizables, la reducción de costos y la evolución de la industria en los lanzamientos espaciales.

Actividades por la Semana Mundial del Espacio en Argentina

La Plata

Cartelera especial: domingo 11 de octubre, el Planetario prepara una cartelera especial para celebrar esta semana.

Charla por teleconferencia con Noel de Castro: viernes 9 de octubre habrá una transmisión en vivo por el canal de Youtube del Planetario UNLP. La actividad no es concurrida en el Planetario.

viernes 9 de octubre habrá una transmisión en vivo por el canal de Youtube del Planetario UNLP. La actividad no es concurrida en el Planetario. Stand de cohetería espacial: domingo 11 de octubre, el Grupo de Cohetería Experimental (GCE) invita a conocer más sobre cohetería y experimentar de cerca con la tecnología que hace posible los viajes al espacio.

el Grupo de Cohetería Experimental (GCE) invita a conocer más sobre cohetería y experimentar de cerca con la tecnología que hace posible los viajes al espacio. Stand con demostraciones interactivas: domingo 11 de octubre, la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas y la Facultad de Ingeniería se suman con propuestas interactivas para aprender ciencia haciendo, explorando y preguntando.

Ciudad de Buenos Aires

Habrá actividades desde el 8 de octubre a partir de las 10 en el Archivo General de la Nación. La entrada es libre y gratuita, pero precisa inscripción previa obligatoria a través de un formulario. El público podrá disfrutar de "Argentina, un país espacial", una muestra fotográfica y audiovisual.

También habrá charlas magistrales a cargo del doctor Pablo de León sobre ingeniería aeroespacial y de María Carolina Renaud (de Constelar Space) sobre redes de educación espacial. Por último, el Planetario realizará un Encuentro de Ciencia. La charla estará a cargo del doctor César Bertucci, investigador principal del Conicet y profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La entrada es libre y sin costo, por orden de llegada, hasta completar la capacidad de 250 personas.