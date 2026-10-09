Cine gratis en la UBA: cómo disfrutar de las películas de Sandro sin costo

Los fanáticos de Sandro y los amantes del cine nacional tendrán la posibilidad de disfrutar de las películas de Roberto Sánchez Ocampo completamente gratis. Se trata de un ciclo de cine que ofrece la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA para analizar la filmografía del ícono popular y su historia con una mirada crítica.

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Así será el ciclo de cine en la UBA: cómo disfrutar de las películas de Sandro

Las películas se proyectan todos los viernes de octubre en el microcine que está ubicado en el subsuelo de la sede Anexo Bonifacio de Filo UBA (José Bonifacio 1337, CABA).

La propuesta busca recuperar la producción cinematográfica del icónico cantante, cuya figura excede la dimensión artística, y la toma como un territorio de cruce entre las industrias culturales, la música masiva y las representaciones sociales de la época.

Sandro llega al microcine de Filo UBA todos los viernes de octubre

Las entradas son gratuitas y se pueden retirar en el hall de Bonifacio media hora antes de la función. El ciclo de cine tiene el objetivo de promover un encuentro entre la producción cultural masiva y el análisis académico de diferentes figuras de la cultura popular argentina.

Qué películas de Sandro se podrán disfrutar gratis: la agenda completa

9 de octubre - "Sandro: la primera vez"

16 hs. Quiero llenarme de ti (Emilio Vieyra, 1969)

18 hs. Operación Rosa Rosa (Leo Fleider, 1974)

Viernes 16 de octubre - "Sandro ex machina"

16 hs. Muchacho (Leo Fleider, 1970)

18 hs.Siempre te amaré (Leo Fleider, 1971)

Viernes 23 de octubre - "Desgarradoramente Sandro"

16 hs. Destino de un capricho (Leo Fleider, 1972)

18 hs. El deseo de vivir (Julio Saraceni, 1973)

Viernes 30 de octubre - "Gitano robaste mi alma"