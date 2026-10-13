Aumenta el transporte en el AMBA en noviembre: suben colectivos y subte hasta 4%

A partir del 1 de noviembre, el viaje en colectivo dentro del AMBA tendrá un nuevo aumento del 4%, en línea con el mecanismo de actualización mensual de las tarifas. Con este reajuste, el boleto mínimo en la Ciudad de Buenos Aires se ubicará en torno a los $ 960, mientras que en las líneas que circulan por la provincia de Buenos Aires superará los $ 1.250.

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El esquema de actualización del transporte metropolitano contempla el último dato de inflación oficial, correspondiente a septiembre, que fue del 1,9%, más un margen adicional del 2%. Como en la región Gran Buenos Aires se registró un incremento del 2%, las tarifas en la provinmcia se incrementarán un 4%.

Las nuevas tarifas de colectivos en la provincia de Buenos Aires

Desde el primer día de noviembre, los colectivos bonaerenses —líneas 200 en adelante— aplicarán un incremento del 4%.

Los valores para los usuarios que cuenten con la tarjeta SUBE registrada quedarán de la siguiente manera:

De 0 a 3 kilómetros (tarifa mínima): pasará de $ 1.206,39 a $ 1.254,65.

De 3 a 6 kilómetros: subirá de $ 1.357,18 a $ 1.411,47.

De 6 a 12 kilómetros: aumentará de $ 1.507,98 a $ 1.568,30.

De 12 a 27 kilómetros: pasará de $ 1.809,58 a $ 1.881,96.

Más de 27 kilómetros: se elevará de $ 2.127,47 a $ 2.212,57.

El cuadro tarifario en la Ciudad de Buenos Aires y el subte

Para las 28 líneas de colectivos que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad —4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151—, el aumento del 4% llevará las tarifas a los siguientes valores:

Tramo corto (hasta 3 kilómetros): pasará de $ 920,85 a $ 957,68.

Tramo medio (de 3 a 6 kilómetros): subirá de $ 1.023,21 a $ 1.064,14.

Tramo de 6 a 12 kilómetros: aumentará de $ 1.102,02 a $ 1.146,10.

Tramo de 12 a 27 kilómetros: pasará de $ 1.180,90 a $ 1.228,14.

Por su parte, el boleto de subte porteño también tendrá un incremento del 4%. De esta manera, el pasaje pasará de $ 1.817 a $ 1.889,68.