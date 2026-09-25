El informe oficial contabilizó 270 millones de viajes en junio, un 22% menos que en el mismo mes del año anterior.

El uso de la tarjeta SUBE registró la caída más pronunciada de la historia en julio y acumuló 13 meses consecutivos de retrocesos, según los últimos datos del Banco Central (BCRA). El informe oficial contabilizó 270 millones de viajes en junio, un 22% menos que en el mismo mes del año anterior.

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La menor cantidad de viajes se da en un contexto de aumento de las tarifas del transporte público y de una mayor utilización de promociones ofrecidas por bancos y billeteras virtuales. Según el último reporte del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA, la canasta de transporte para usuarios del AMBA saltó a $ 126.689 en septiembre, lo cual se traduce en un incremento interanual del 70%.

Al revisar la serie histórica que publica el BCRA, entre las principales caídas interanuales registradas aparecen:

Julio de 2026: 270,2 millones de viajes, con un desplome del 22%.

270,2 millones de viajes, con un desplome del 22%. Enero de 2026: 240,4 millones de viajes, con una baja del 18,4%.

Marzo de 2024: 327,6 millones, con una retracción del 18,1%.

Junio de 2026: 292,3 millones, un 17,3% menos.

Diciembre de 2025: 311 millones, una disminución del 16,4%.

Mayo de 2026: caída del 15,9%.

Enero de 2025: unos 305 millones, un 14,4% menos.

Febrero de 2025: 294,5 millones, con una baja del 13,9%.

Julio de 2024: 339,1 millones, un 13,5% menos.

Diciembre de 2024: 372 millones, una retracción del 12,5%.

En paralelo, los viajes pagados mediante QR mostraron un aumento respecto de junio. Durante julio se registraron 26,3 millones de viajes por esta vía, por un total de $ 36,4 millones. La mayor parte correspondió a colectivos (23,5 millones, el 89,1 % del total) y en las distintas líneas de subterráneos (2,9 millones, el 10,9 %).

Y ahora se viene un aumento en octubre

Desde el 1 de octubre, viajar en colectivo por el AMBA tendrá un nuevo aumento del 3,7%. Con la actualización, el boleto mínimo para las líneas que circulan exclusivamente por la Ciudad de Buenos Aires se ubicará en $ 920,85, mientras que en los servicios que recorren la provincia de Buenos Aires superará los $ 1.200.

El esquema de actualización mensual del transporte metropolitano toma como referencia el último dato de inflación disponible y le suma dos puntos porcentuales. Para el ajuste de octubre se considera el IPC de agosto, que fue de 1,7% a nivel nacional y de 1,6% en el Gran Buenos Aires.

Con la nueva actualización, los colectivos acumularán hasta septiembre una suba de 76,85% en las líneas de la provincia de Buenos Aires y de 46,61% en las que circulan dentro de CABA.

El incremento también alcanzará al subte porteño desde octubre. Tanto la Ciudad de Buenos Aires como la provincia deberán formalizar los nuevos cuadros tarifarios a través de las resoluciones correspondientes.

Cómo quedan las tarifas de colectivos en la provincia de Buenos Aires

Desde el primer día de octubre, las líneas bonaerenses, identificadas con números desde el 200 en adelante, aplicarán una suba estimada del 3,6%.

Para los pasajeros que utilicen una tarjeta SUBE registrada, los valores quedarán establecidos de la siguiente manera:

Hasta 3 kilómetros: pasa de $1164,47 a $1206,39.

De 3 a 6 kilómetros: aumenta de $1310,02 a $1357,18.

De 6 a 12 kilómetros: llegará a $1507,98.

De 12 a 27 kilómetros: alcanzará los $1809,58.

Más de 27 kilómetros: quedará en $2127,47.

Nuevos valores para los colectivos de CABA y el subte

En las 28 líneas que circulan exclusivamente por la Ciudad de Buenos Aires, el incremento será del 3,7%. Se trata de las líneas 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Los nuevos precios serán:

Hasta 3 kilómetros: de $ 887,99 a $ 920,85.

De 3 a 6 kilómetros: de $ 986,70 a $ 1.023,21.

De 6 a 12 kilómetros: $ 1.102,02.

De 12 a 27 kilómetros: $ 1.180,90.

En el caso del subte, el pasaje único aumentará de los actuales $ 1.753 a $ 1.817.

También suben los peajes porteños

Los peajes de las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires tendrán en octubre un incremento del 3,7%, calculado bajo el mismo esquema que combina la inflación con dos puntos porcentuales adicionales.

En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los automóviles pasarán a pagar $ 4.882 en horario habitual y $ 6.918,59 durante las horas pico.

En tanto, en las autopistas Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero, la tarifa para vehículos particulares será de $1220,59 fuera de hora pico y llegará a $ 2.876,30 en los horarios de mayor circulación.